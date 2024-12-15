На Одещині чоловік ухилився від мобілізації через релігійні переконання — як його покарав суд

Військовозобов’язаний стверджував, що «віра не дозволяє йому клястися та тримати в руках зброю».

Ілюстративне фото з відкритих джерел

В Одеській області чоловік ухилився від мобілізації, заявивши, що погодиться служити лише за однієї умови – якщо він отримає право на альтернативну службу. Справу №504/3603/24 розглядав Комінтернівський районний суд Одеської області, передає ТСН.

Згідно з матеріалами справи, чоловік від січня 2023 року отримував повістки, проте уникав призову до армії. В лютому 2024 року він написав заяву про відмову від мобілізації.

На суді чоловік провину не визнав і заявив, що він є вірянином Другої пересипської церкви євангельських християн-баптистів. Житель Одещини стверджує, що «віра не дозволяє йому клястися та тримати в руках зброю». Коли він у січні 2023 року отримував повістки, то спочатку оформив догляд за хворим батьком, проте через пів року той помер.

Тоді чоловік продовжував отримувати повістки. В ТЦК він заявив, що погодиться на мобілізацію лише за умови альтернативної служби. Проте через воєнний стан йому в цьому відмовили. Через це житель Одещини навіть звертався до уповноваженого Верховної Ради з прав людини. Коли йому вкотре дали повістку, він вирішив написати заяву про відмову від мобілізації.

Працівник ТЦК на суді заявив, що він пояснював підсудному «щодо відсутності можливості проходження альтернативної служби під час призову по мобілізації та про наявність у війську посад, які не передбачають участі в бойових діях, як-от водій, чи майстер ремонту техніки. В законі про мобілізацію немає пунктів про відстрочку від служби через релігійні переконання».

Суд послався на пояснення Верховного Суду, в якому йдеться, що: «Жодні релігійні переконання не можуть бути підставою для ухилення громадянина України, визнаного придатним до військової служби, від мобілізації з метою виконання свого конституційного обов`язку з захисту територіальної цілісності та суверенітету держави від військової агресії з боку іноземної країни».

Суд також вважає, що підсудний «міг бути задіяний у ремонті техніки, будівництві укріплень, вивезенні поранених, перевезенні вантажів та виконанні інших функцій, що не пов`язані з використанням зброї. Такі ж показання в судовому засіданні надали представники ТЦК та СП».

Чоловіка визнали винним за статтею 336 ККУ і засудили до 3 років позбавлення волі.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.