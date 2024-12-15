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У Франції біля табору для біженців сталася стрілянина — загинуло 5 людей

13:59, 15 грудня 2024
Серед жертв - мігранти й правоохоронці.
У Франції біля табору для біженців сталася стрілянина — загинуло 5 людей
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У Франції біля табору для біженців сталася стрілянина. Серед жертв - мігранти й правоохоронці. Про це повідомляє BFMTV.

Вказується, що інцидент стався 14 грудня неподалік табору для мігрантів у Лун-Плаж, що біля Дюнкерка, а також у сусідньому місті Вормут. Жертви - двоє агентів безпеки та двоє мігрантів, були вбиті у двох різних місцях.

Правоохоронці розповіли, що 22-річний чоловік добровільно здався поліції й зізнався у нападі та вбивстві п’ятої жертви в іншому місті того ж дня. Під час затримання у його автомобілі виявили три одиниці зброї.

Поліція встановлює всі обставини інциденту та з'ясовує мотиви злочину.

Раніше ми писали, що у США сталася смертельна стрілянина на військовій базі, є загиблі.

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вбивство зброя біженець Франція

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