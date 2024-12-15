Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль проігнорував повістку на допит

Прокуратура розслідує можливу спробу президента ввести в країні воєнний стан.

Фото: EPA/UPG

Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль не з'явився на допит до Центральної окружної прокуратури Сеула після того, як парламент країни оголосив йому імпічмент. Про це повідомляє Yonhap.

У суботу, 14 грудня, спеціальна прокуратура, яка розслідує можливу спробу президента ввести в країні воєнний стан, направила йому повістку з вимогою прийти на допит у неділю о 10:00.

Однак Юн Сок Йоль не з'явився. Прокурори заявили, що планують повторно викликати президента на допит у понеділок. Представник прокуратури підтвердив, що повістка була доставлена до офісу президента, і є підтвердження її отримання.

При цьому прокуратура утрималася від коментарів, чи надав президент причини своєї відсутності.

Нагадаємо, президенту Південної Кореї з другої спроби оголосили імпічмент.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, поліція Південної Кореї розпочала розслідування щодо президента за підозрою у держзраді. У скаргах згадуються не лише Юн Сок Йоль, а й колишній міністр оборони Кім Йон Хен, начальник штабу армії Пак Ан Су та міністр внутрішніх справ Лі Сан Мін. Їх усіх звинувачують у держзраді через оголошення воєнного стану 3 грудня.

Як повідомлялося, президент Південної Кореї оголосив про введення воєнного стану в країні. За його словами, рішення було ухвалено для того, щоб «викорінити пропівнічнокорейські сили і підтримати конституційний порядок у країні».

Після цього в країні заборонили будь-яку політичну діяльність, протести, а під контролем влади опинилися усі ЗМІ. Окрім того, будівлю парламенту заблокували, там перебували військові.

Згодом парламент Південної Кореї проголосував за скасування воєнного стану в країні.

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