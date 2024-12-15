Практика судів
  1. В Україні

На Закарпатті затримала організаторів схеми, які перевозили за кордон за прихованою стінкою авто чоловіків

22:00, 15 грудня 2024
На Закарпатті викрито схему незаконного переправлення військовозобовʼязаних через кордон.
На Закарпатті затримала організаторів схеми, які перевозили за кордон за прихованою стінкою авто чоловіків
Фото: поліція Закарпатської області
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Поліція Закарпаття разом із Держприкордонслужбою затримала організаторів схеми незаконного переправлення військовозобовʼязаних через державний кордон. Зловмисники використовували спеціально обладнану автомобільну конструкцію для переховування людей. Про це повідомила поліція Закарпатської області.

Інцидент стався у Берегівському районі, в прикордонному селі Вилок, де правоохоронці зупинили автомобіль «Mercedes Sprinter», за кермом якого перебував 63-річний чоловік. У вантажному відсіку транспортного засобу виявили подвійну стінку, за якою ховалися восьмеро чоловіків, яких водій мав доставити до кордону з Угорщиною.

Оперативники поліції встановили, що співучасником злочинної схеми був 45-річний односельчанин водія, який забезпечував тимчасове житло для нелегальних мігрантів до моменту їх переправлення через кордон.

За даними правоохоронців, кожен з «клієнтів» схеми платив від 8 до 10 тисяч доларів за послуги з переправлення. Поліція провела обшуки за місцем проживання обох фігурантів та затримала їх у порядку ст. 208 КПК України.

Зловмисникам загрожує до 9 років увʼязнення. Слідчі продовжують встановлювати інших учасників злочинної групи. Процесуальне керівництво у справі здійснює Закарпатська обласна прокуратура.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

поліція Закарпаття прикордонники мобілізація

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховний Суд підтвердив протиправність відмови прикордонників у перетині кордону студентом, перелічивши риси, яким мають відповідати рішення інспекторів АДПСУ

Верховний Суд погодився з позицією судів, які визнали протиправним і скасували рішення інспектора прикордонної служби про відмову студенту іноземного вишу у перетині кордону.

Верховний Суд висловився щодо законності звільнення викладача у зв’язку з призовом на військову службу

Позивач просив суд поновити його на посаді викладача і стягнути з академії середній заробіток за час вимушеного прогулу, який на день пред’явлення позову становив 52 407 грн, а також 5000 грн моральної шкоди – що вирішив Верховний Суд.

Порушення порядку передання рапортів між військовими частинами щодо участі військовослужбовця в бойових діях не свідчить про відсутність у нього права на додаткову винагороду – Верховний Суд

Верховний Суд зробив висновок, що право військовослужбовця на нарахування та виплату додаткової винагороди не залежить від виконання військовою частиною формальних процедур реалізації такого права.

Посол України у США Маркарова заявила, що у неї запросили прямі контакти української влади особи, які видають себе за урядовців США

Ці особи начебто як посадовці влади США просять у Оксани Маркарової прямі контакти влади України чи термінової розмови.

Велика Палата Верховного Суду підтвердила право вилучати автомобілі у громадян на підставі заходів правового режиму воєнного стану

Велика Палата Верховного Суду вважає, що втручання у право власності позивачки шляхом вилучення у неї авто на користь військової частини переслідувало легітимну мету та було пропорційним у співвідношенні до суспільних інтересів.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Оксана Ремецькі
    Оксана Ремецькі
    голова Господарського суду Закарпатської області