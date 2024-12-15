На Закарпатті затримала організаторів схеми, які перевозили за кордон за прихованою стінкою авто чоловіків

На Закарпатті викрито схему незаконного переправлення військовозобовʼязаних через кордон.

Фото: поліція Закарпатської області

Поліція Закарпаття разом із Держприкордонслужбою затримала організаторів схеми незаконного переправлення військовозобовʼязаних через державний кордон. Зловмисники використовували спеціально обладнану автомобільну конструкцію для переховування людей. Про це повідомила поліція Закарпатської області.

Інцидент стався у Берегівському районі, в прикордонному селі Вилок, де правоохоронці зупинили автомобіль «Mercedes Sprinter», за кермом якого перебував 63-річний чоловік. У вантажному відсіку транспортного засобу виявили подвійну стінку, за якою ховалися восьмеро чоловіків, яких водій мав доставити до кордону з Угорщиною.

Оперативники поліції встановили, що співучасником злочинної схеми був 45-річний односельчанин водія, який забезпечував тимчасове житло для нелегальних мігрантів до моменту їх переправлення через кордон.

За даними правоохоронців, кожен з «клієнтів» схеми платив від 8 до 10 тисяч доларів за послуги з переправлення. Поліція провела обшуки за місцем проживання обох фігурантів та затримала їх у порядку ст. 208 КПК України.

Зловмисникам загрожує до 9 років увʼязнення. Слідчі продовжують встановлювати інших учасників злочинної групи. Процесуальне керівництво у справі здійснює Закарпатська обласна прокуратура.

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