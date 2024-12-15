На Харківщині 56-річний чоловік, який 30 років тому служив в армії, відмовився від мобілізації — суд виніс покарання

Чоловіка, який отримав три повістки, але відмовився від мобілізації, засудили до 3 років позбалення волі.

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На Харківщині засудили 56-річного чоловіка, який отримав три повістки, але відмовився від мобілізації. Вирок у справі № 610/1926/24 виніс Балаклійський районний суд Харківської області, передає ТСН.

У матеріалах справи вказується, що у березні 2024 року чоловіка визнали придатним до мобілізації. До кінця квітня від отримав три «бойових» повістки, проте категорично відмовився від мобілізації.

На суді чоловік не визнав себе винним. Він пояснив, що 1990-1992 роках проходив строкову військову службу. Після проходження ВЛК він звернувся до медиків, які виявили у нього захворювання, що на думку чоловіка дозволяє йому уникнути мобілізації.

Суд зауважив, що чоловік під час огляду погодився із висновками ВЛК та не оскаржував ці рішення.

«Позицію обвинуваченого з невизнання вини і обставин кримінального правопорушення, його показання щодо непридатності до військової служби за станом здоров`я, суд визнає недостовірними і розцінює як обраний спосіб захисту з метою уникнення кримінальної відповідальності», - йдеться у матеріалах справи.

Суд визнав чоловіка винним за статтею 336 і засудив до 3 років позбавлення волі.

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