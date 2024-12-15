Як захистити дітей під час зимових канікул – поради поліції

Поліція наголошує на важливості дотримання правил безпеки під час зимових канікул.

Фото: vitatv.com.ua

Зимові канікули розпочалися, і поліція Черкас нагадує батькам важливі правила безпеки для дітей під час святкових днів.

Щоб зробити канікули більш безпечними, поліцейські рекомендують дотримуватись таких порад:

Не залишати дітей без нагляду, уважно стежити за їхньою поведінкою та оточенням.

Контролювати, де і з ким перебувають діти, чим вони займаються.

Якщо дитина залишається вдома одна, провести інструктаж з техніки безпеки.

Нагадувати дітям правила дорожнього руху перед прогулянками.

Прикріпити на одяг дітей світловідбивні елементи для кращої видимості в темряві.

Не залишати небезпечні предмети (гострі, ріжучі, сірники) в доступному для дітей місці.

Наголосити на забороні виходити на кригу на водоймах через небезпеку тонкого льоду.

Бути обережними під час катання на санчатах, лижах або ковзанах поблизу доріг.

Також поліцейські радять скласти для дітей список важливих номерів телефонів (батьків, родичів) і пояснити, коли необхідно звертатися за допомогою, зокрема, до служб екстреного реагування: 101, 102, 103. Для загальної допомоги доступний єдиний номер – 112.

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