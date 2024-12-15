Як захистити дітей під час зимових канікул – поради поліції

22:30, 15 грудня 2024
Поліція наголошує на важливості дотримання правил безпеки під час зимових канікул.
Фото: vitatv.com.ua
Зимові канікули розпочалися, і поліція Черкас нагадує батькам важливі правила безпеки для дітей під час святкових днів.
Щоб зробити канікули більш безпечними, поліцейські рекомендують дотримуватись таких порад:
- Не залишати дітей без нагляду, уважно стежити за їхньою поведінкою та оточенням.
- Контролювати, де і з ким перебувають діти, чим вони займаються.
- Якщо дитина залишається вдома одна, провести інструктаж з техніки безпеки.
- Нагадувати дітям правила дорожнього руху перед прогулянками.
- Прикріпити на одяг дітей світловідбивні елементи для кращої видимості в темряві.
- Не залишати небезпечні предмети (гострі, ріжучі, сірники) в доступному для дітей місці.
- Наголосити на забороні виходити на кригу на водоймах через небезпеку тонкого льоду.
- Бути обережними під час катання на санчатах, лижах або ковзанах поблизу доріг.
Також поліцейські радять скласти для дітей список важливих номерів телефонів (батьків, родичів) і пояснити, коли необхідно звертатися за допомогою, зокрема, до служб екстреного реагування: 101, 102, 103. Для загальної допомоги доступний єдиний номер – 112.
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