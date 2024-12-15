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Як захистити дітей під час зимових канікул – поради поліції

22:30, 15 грудня 2024
Поліція наголошує на важливості дотримання правил безпеки під час зимових канікул.
Як захистити дітей під час зимових канікул – поради поліції
Фото: vitatv.com.ua
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Зимові канікули розпочалися, і поліція Черкас нагадує батькам важливі правила безпеки для дітей під час святкових днів.

Щоб зробити канікули більш безпечними, поліцейські рекомендують дотримуватись таких порад:

  • Не залишати дітей без нагляду, уважно стежити за їхньою поведінкою та оточенням.
  • Контролювати, де і з ким перебувають діти, чим вони займаються.
  • Якщо дитина залишається вдома одна, провести інструктаж з техніки безпеки.
  • Нагадувати дітям правила дорожнього руху перед прогулянками.
  • Прикріпити на одяг дітей світловідбивні елементи для кращої видимості в темряві.
  • Не залишати небезпечні предмети (гострі, ріжучі, сірники) в доступному для дітей місці.
  • Наголосити на забороні виходити на кригу на водоймах через небезпеку тонкого льоду.
  • Бути обережними під час катання на санчатах, лижах або ковзанах поблизу доріг.

Також поліцейські радять скласти для дітей список важливих номерів телефонів (батьків, родичів) і пояснити, коли необхідно звертатися за допомогою, зокрема, до служб екстреного реагування: 101, 102, 103. Для загальної допомоги доступний єдиний номер – 112.

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поліція діти Черкаси канікули

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