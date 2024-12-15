Як військовослужбовцю оформити пенсію по інвалідності — розмір виплат та список документів

Пенсії за інвалідністю військовослужбовців залежать від розміру їх грошового забезпечення та причини інвалідності.

Фото: armyinform.com.ua

В Україні військовослужбовці у разі важкого поранення або захворювання можуть оформити пенсію по інвалідності. Видання «На пенсії» розповіло, як оформити виплати та від чого залежить їхній розмір.

Так, право на пенсію за інвалідністю за Законом «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» настає за кількох обставин:

якщо інвалідність настала в період проходження служби або не пізніше трьох місяців після звільнення;

якщо інвалідність настала пізніше тримісячного терміну після звільнення, але внаслідок захворювання (травми, поранення, контузії, каліцтва тощо), яке виникло в період проходження служби або під час перебування в полоні або заручником (якщо полонення або захоплення заручником не було добровільним).

Від чого залежить розмір пенсії по інвалідності для військових

Пенсії за інвалідністю військовослужбовців залежать від розміру їх грошового забезпечення та причини інвалідності. Особам з інвалідністю внаслідок війни:

I групи – нараховують 100% від суми грошового забезпечення;

II групи – 80%;

III групи – 60%.

Військовослужбовцям, яким встановлено групу інвалідності, але це не є інвалідністю внаслідок війни, пенсії встановлюються у таких розмірах від їхньої зарплати:

I група – 70%;

II група – 60%;

III група – 40%.

Паралельно діє постанова Кабінету Міністрів, згідно з якою загальний розмір пенсії з усіма надбавками у осіб з інвалідністю внаслідок війни не може бути меншим, ніж зазначені нижче суми:

І група – 15 347 гривень;

ІІ група – 12 396 гривень;

ІІІ група – 8 500 гривень.

Якщо пенсія менша, то її «дотягують» до вказаних розмірів, незалежно від того, за яким законом вона призначалася.

А от мінімальні пенсії за інвалідністю для інших військовослужбовців значно менші:

5 949,31 гривні – для І групи;

5 680,87 гривні – для ІІ групи;

5 409,49 гривні – для ІІІ групи.

В цих випадках мова здебільшого йде про рекрутів, солдатів і матросів строкової служби. Залежно від звання і посади, ці розміри можуть збільшуватися ще на 10-30%.

Як оформити пенсію по інвалідності

Військова пенсія також призначається органами Пенсійного фонду, але на відміну від цивільних, військовослужбовцям, зазвичай, зі збором документів допомагають ТЦК або інша структура, за якою закріплений військовослужбовець, наприклад: Міністерство внутрішніх справ, Адміністрація держприкордонслужби, Нацгвардія, Служба безпеки тощо.

Тобто заява та необхідні документи для призначення пенсії подаються особисто за місцем реєстрації до районного ТЦК. Вони роблять запити до військових частин для отримання фінансових та інших документів, необхідних для призначення пенсії. Далі сформований пакет направляється до обласного ТЦК, а звідти вже до Пенсійного фонду.

Перелік необхідних документів:

заява;

грошовий атестат (з останнього місця служби);

довідка про розмір щомісячних додаткових видів грошового забезпечення (надбавки, доплати, підвищення) і премії для обчислення пенсії (з усіх частин, де військовослужбовець проходив службу за останні 24 місяці);

витяги з наказів про зарахування та виключення зі списків особового складу військової частини;

паспорт;

ідентифікаційний код;

витяг про реєстрацію місця проживання особи;

довідка за реквізитами банківського рахунку;

довідка медико-соціальної експертної комісії

свідоцтво про хворобу або витяг ВЛК.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.