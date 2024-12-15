Як військовослужбовцю оформити пенсію по інвалідності — розмір виплат та список документів

В Україні військовослужбовці у разі важкого поранення або захворювання можуть оформити пенсію по інвалідності. Видання «На пенсії» розповіло, як оформити виплати та від чого залежить їхній розмір.
Так, право на пенсію за інвалідністю за Законом «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» настає за кількох обставин:
Від чого залежить розмір пенсії по інвалідності для військових
Пенсії за інвалідністю військовослужбовців залежать від розміру їх грошового забезпечення та причини інвалідності. Особам з інвалідністю внаслідок війни:
Військовослужбовцям, яким встановлено групу інвалідності, але це не є інвалідністю внаслідок війни, пенсії встановлюються у таких розмірах від їхньої зарплати:
Паралельно діє постанова Кабінету Міністрів, згідно з якою загальний розмір пенсії з усіма надбавками у осіб з інвалідністю внаслідок війни не може бути меншим, ніж зазначені нижче суми:
Якщо пенсія менша, то її «дотягують» до вказаних розмірів, незалежно від того, за яким законом вона призначалася.
А от мінімальні пенсії за інвалідністю для інших військовослужбовців значно менші:
В цих випадках мова здебільшого йде про рекрутів, солдатів і матросів строкової служби. Залежно від звання і посади, ці розміри можуть збільшуватися ще на 10-30%.
Як оформити пенсію по інвалідності
Військова пенсія також призначається органами Пенсійного фонду, але на відміну від цивільних, військовослужбовцям, зазвичай, зі збором документів допомагають ТЦК або інша структура, за якою закріплений військовослужбовець, наприклад: Міністерство внутрішніх справ, Адміністрація держприкордонслужби, Нацгвардія, Служба безпеки тощо.
Тобто заява та необхідні документи для призначення пенсії подаються особисто за місцем реєстрації до районного ТЦК. Вони роблять запити до військових частин для отримання фінансових та інших документів, необхідних для призначення пенсії. Далі сформований пакет направляється до обласного ТЦК, а звідти вже до Пенсійного фонду.
Перелік необхідних документів:
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