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Глава МИД Венгрии Сийярто утверждает, что Украина отказала в разговоре Орбана с Зеленским

16:41, 15 декабря 2024
Венгерский министр говорит, что Будапешт пригласил телефонный разговор между Орбаном и Президентом Украины, но ему несколько напряженно, хотя и культурно отказали.
Глава МИД Венгрии Сийярто утверждает, что Украина отказала в разговоре Орбана с Зеленским
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Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто утверждает, что украинская сторона отказала в телефонном разговоре Виктора Орбана и Владимира Зеленского по поводу предложения Будапешта о «рождественском перемирии». Об этом сообщает VEOL.

В частности, Сийярто повторил венгерское предложение о «прекращении огня и массового обмена пленными», которое Будапешт хотел предложить Украине и РФ по случаю Рождества.

По словам венгерского министра, после разговора Орбана с Путиным он попросил у министра иностранных дел Андрея Сибиги и главы Офиса Президента Андрея Ермака организовать телефонный разговор Орбана и Зеленского.

Сийярто утверждает, что якобы Украина «достаточно небывалым для дипломатии жестом» и «несколько напряженно, хоть и культурно» отказала в звонке.

«На столе лежит предложение, подобного которому не было за последнюю тысячу дней, и не от Венгрии зависит, будет ли это предложение рассмотрено и одобрено обеими сторонами. Одна сторона рассмотрела ее и считает ее приемлемой, но другая сторона заняла неприемлемую позицию», – заявил он.

Ранее Орбан заявил, что Зеленский отказался от прекращения огня в Рождество.

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президент Украина Венгрия Владимир Зеленский Орбан

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