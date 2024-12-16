Як виправити записи в книзі обліку розрахункових операцій — пояснення податкової

Виправлення записів у книзі обліку розрахункових операцій може бути зроблено тільки тими особами, які здійснювали ці записи, або особами, які виконують їх обов’язки.

Головне управління ДПС у Харківській області розповіло, як виправити записи в книзі обліку розрахункових операцій.

Відповідно до п. 12 глави 4 розд. II Порядку реєстрації та ведення розрахункових книжок, книг обліку розрахункових операцій, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 14.06.2016 № 547, із змінами та доповненнями виправлення записів у книзі обліку розрахункових операцій може бути зроблено тільки тими особами, які здійснювали ці записи, або особами, які виконують їх обов’язки.

Виправлення повинно засвідчуватись підписом відповідальної особи суб’єкта господарювання або суб’єкта господарювання – фізичної особи – підприємця.

Зіпсовані аркуші КОРО та такі, на яких зроблено більше 5 виправлень, слід перекреслити по діагоналі з обох боків, зробити на них напис «Анульовано», проставити дату анулювання, засвідчити підписом відповідальної особи суб’єкта господарювання або суб’єкта господарювання – фізичної особи – підприємця.

Усі дані з анульованого аркуша переносяться на новий аркуш КОРО, номер якого проставляється на анульованому аркуші (п. 13 глави 4 розд. II Порядку).

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.