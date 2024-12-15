Практика судів
  1. В Україні

З 2025 року українці отримуватимуть ліки безоплатно в будь-якій аптеці

23:59, 15 грудня 2024
Програма «Доступні ліки» з 2025 року охопить понад 30 нових препаратів та всі аптеки України.
З 2025 року українці отримуватимуть ліки безоплатно в будь-якій аптеці
Фото: Platform of Ukraine
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

З липня 2025 року всі аптеки, що займаються роздрібною торгівлею ліками, повинні будуть укласти договір з Національною службою здоров'я України (НСЗУ) для участі в програмі реімбурсації «Доступні ліки».

Як повідомили в МОЗ, відтепер українці зможуть отримати ліки безоплатно або з частковою доплатою не лише в аптеках лікарень, а й у будь-яких інших аптечних закладах, що підписали договір з НСЗУ. Це значно покращить доступність необхідних ліків для всіх громадян.

Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко повідомив, що з 2025 року програма буде значно розширена. До списку ліків буде додано понад 30 нових діючих речовин, зокрема препарати для лікування серцево-судинних, ревматологічних, неврологічних, очних та ендокринологічних захворювань. Крім того, вперше в програму увійдуть ліки у формі крапель і мазей, а також препарати для дітей.

У 2024 році програмою вже скористалися майже 16 тисяч аптек по всій Україні, а НСЗУ відшкодувала їм 4,7 млрд грн за медикаменти. Впровадження розширення програми дозволить заощадити кошти на лікуванні ще понад 500 тисячам українців.

Програма «Доступні ліки» була започаткована у 2017 році і дозволяє людям з хронічними захворюваннями отримувати ліки безкоштовно або за зниженою ціною.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

МОЗ охорона здоров'я аптека

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховний Суд підтвердив протиправність відмови прикордонників у перетині кордону студентом, перелічивши риси, яким мають відповідати рішення інспекторів АДПСУ

Верховний Суд погодився з позицією судів, які визнали протиправним і скасували рішення інспектора прикордонної служби про відмову студенту іноземного вишу у перетині кордону.

Верховний Суд висловився щодо законності звільнення викладача у зв’язку з призовом на військову службу

Позивач просив суд поновити його на посаді викладача і стягнути з академії середній заробіток за час вимушеного прогулу, який на день пред’явлення позову становив 52 407 грн, а також 5000 грн моральної шкоди – що вирішив Верховний Суд.

Порушення порядку передання рапортів між військовими частинами щодо участі військовослужбовця в бойових діях не свідчить про відсутність у нього права на додаткову винагороду – Верховний Суд

Верховний Суд зробив висновок, що право військовослужбовця на нарахування та виплату додаткової винагороди не залежить від виконання військовою частиною формальних процедур реалізації такого права.

Посол України у США Маркарова заявила, що у неї запросили прямі контакти української влади особи, які видають себе за урядовців США

Ці особи начебто як посадовці влади США просять у Оксани Маркарової прямі контакти влади України чи термінової розмови.

Велика Палата Верховного Суду підтвердила право вилучати автомобілі у громадян на підставі заходів правового режиму воєнного стану

Велика Палата Верховного Суду вважає, що втручання у право власності позивачки шляхом вилучення у неї авто на користь військової частини переслідувало легітимну мету та було пропорційним у співвідношенні до суспільних інтересів.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олена Шумейко
    Олена Шумейко
    суддя Оболонського районного суду міста Києва