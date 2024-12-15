З 2025 року українці отримуватимуть ліки безоплатно в будь-якій аптеці

Програма «Доступні ліки» з 2025 року охопить понад 30 нових препаратів та всі аптеки України.

Фото: Platform of Ukraine

З липня 2025 року всі аптеки, що займаються роздрібною торгівлею ліками, повинні будуть укласти договір з Національною службою здоров'я України (НСЗУ) для участі в програмі реімбурсації «Доступні ліки».

Як повідомили в МОЗ, відтепер українці зможуть отримати ліки безоплатно або з частковою доплатою не лише в аптеках лікарень, а й у будь-яких інших аптечних закладах, що підписали договір з НСЗУ. Це значно покращить доступність необхідних ліків для всіх громадян.

Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко повідомив, що з 2025 року програма буде значно розширена. До списку ліків буде додано понад 30 нових діючих речовин, зокрема препарати для лікування серцево-судинних, ревматологічних, неврологічних, очних та ендокринологічних захворювань. Крім того, вперше в програму увійдуть ліки у формі крапель і мазей, а також препарати для дітей.

У 2024 році програмою вже скористалися майже 16 тисяч аптек по всій Україні, а НСЗУ відшкодувала їм 4,7 млрд грн за медикаменти. Впровадження розширення програми дозволить заощадити кошти на лікуванні ще понад 500 тисячам українців.

Програма «Доступні ліки» була започаткована у 2017 році і дозволяє людям з хронічними захворюваннями отримувати ліки безкоштовно або за зниженою ціною.

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