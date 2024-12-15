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На Киевщине пожар в доме унес жизнь 4-летнего мальчика

18:59, 15 декабря 2024
Бабушка на несколько минут оставила детей, чтобы сходить в магазин.
На Киевщине пожар в доме унес жизнь 4-летнего мальчика
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В поселке Володарка в Киевской области в результате пожара в частном доме погиб четырехлетний мальчик. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

О пожаре в частном жилом доме сообщили соседи. Они рассказали спасателям, что в доме могут находиться трое детей.

Как выяснилось, мальчика 2019 года, местные жители еще до прибытия спасательного подразделения нашли в дровнике. Он был испуган, но невредим. Старшая сестра находилась в школе.

«А судьба еще одного парня оставалась неизвестной. К сожалению, уже после того, как пожар был ликвидирован, спасатели на сгоревшей кровати нашли тело ребенка, 2020 года рождения», – рассказали в ГСЧС.

Попечителем детей была бабушка. Она на несколько минут оставила их, чтобы сходить в магазин.

Причина трагедии еще не устанавливается.

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