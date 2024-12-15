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В Запорожье злоумышленник похитил у бывшего военного почти 300 тысяч гривен

19:23, 15 декабря 2024
Мужчина воспользовался потерянной сим-картой и получил доступ к мобильному приложению банка потерпевшего.
В Запорожье злоумышленник похитил у бывшего военного почти 300 тысяч гривен
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В Запорожье подозревается местный житель, который по пути несанкционированного доступа к интернет-банкингу похитил у бывшего военного почти 300 тысяч гривен. Об этом сообщает Запорожская областная прокуратура.

По данным следствия, ранее судимый мужчина воспользовался потерянной гражданином сим-картой оператора мобильной связи и получил доступ к мобильному приложению банка потерпевшего с возможностью управлять его счетом.

В дальнейшем злоумышленник совершил перевод наличных на счете средств на подконтрольные ему счета и снял деньги в банкоматах. Как выяснилось, украденные указанным способом почти 300 тысяч гривен принадлежали военнослужащему, освободившемуся из рядов ВСУ из-за ранений.

«При процессуальном руководстве прокуроров Днепровской окружной прокуратуры города Запорожья сообщено о подозрении жителю Запорожья в краже и несанкционированном вмешательстве в работу информационных (автоматизированных) систем, что привело к утечке информации (ч. 4 ст. 185, ч. 5 ст. 361 УК Украины) », - говорится в сообщении.

По решению суда подозреваемый находится под стражей.

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