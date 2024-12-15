У Запоріжжі зловмисник викрав у колишнього військового майже 300 тисяч гривень

Чоловік скористався загубленою сім-картою та отримав доступ до мобільного додатку банку потерпілого.

У Запоріжжі підозрюється місцевий житель, який шляхом несанкціонованого доступу до інтернет-банкінгу викрав у колишнього військового майже 300 тисяч гривень. Про це повідомляє Запорізька обласна прокуратура.

За даними слідства, раніше судимий чоловік скористався загубленою громадянином сім-картою оператора мобільного зв’язку та отримав доступ до мобільного додатку банку потерпілого зі змогою керувати його рахунком.

Надалі зловмисник здійснив переказ наявних на рахунку коштів на підконтрольні йому рахунки та зняв гроші в банкоматах. Як з’ясувалося, вкрадені у зазначений спосіб майже 300 тисяч гривень належали військовослужбовцю, що звільнився з лав ЗСУ через поранення.

«За процесуального керівництва прокурорів Дніпровської окружної прокуратури міста Запоріжжя повідомлено про підозру жителю Запоріжжя в крадіжці та несанкціонованому втручанні в роботу інформаційних (автоматизованих) систем, що призвело до витоку інформації ( ч. 4 ст. 185, ч. 5 ст. 361 КК України)», — йдеться у повідомленні.

Наразі за рішенням суду підозрюваний перебуває під вартою.

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