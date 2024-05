В США родини вбитих в школі учнів подали позов на Instagram, розробника гри Call Of Duty та виробника гвинтівок

Компанії звинуватили у допомозі в навчанні та оснащенні підлітка, який скоїв стрілянину в початковій школі Робба у 2022 році.

Колаж: sud.ua

У Сполучених Штатах Америки сім’ї школярів, яких застрелили, подали позови на Instagram, розробника популярної відеоігри «Call of Duty» і виробника напівавтоматичних гвинтівок. Про це повідомляють газети The New York Times та The Washington Post.

Вищезазначені компанії звинуватили у допомозі в навчанні та оснащенні підлітка-стрільця, який скоїв стрілянину в початковій школі Робба у 2022 році.

Зазначається, що позови подали батьки учнів, які були застрелені 18-річним хлопцем. Жертв було 21 — 19 учнів 4 класу та двої вчителів. Нападника застрелила поліція.

Як відомо, стрілець купив у виробника зброї — гвинтівку типу AR-15. — напередодні стрілянини, як тільки йому виповнилося 18. Сальвадор Рамос грав у популярну комп’ютеру гру «Call of Duty: Modern Warfare», на головній сторінці якої розміщена та ж гвинтівка, яку він використав під час нападу.

У судових документах стверджують, що Рамос отримав безліч рекламних пропозицій вогнепальної зброї після того, як встановив гру на свій комп’ютер. «Відмовся бути жертвою» , – цитують у позові зображення, яке виробник зброї опублікував в соцмережі.

Кожна компанія, як стверджують позови, брала участь у «підготовці» підлітка, щоб він став масовим стрільцем.

Прессекретар обвинуваченої компанії Activision на свій захист заявив, що вони «висловлюють глибоке співчуття сім’ям, але мільйони людей у ​​всьому світі насолоджуються відеоіграми, не вдаючись до жахливих вчинків». Інші компанії не дали коментарів.

У позові не ясно, як позивачі отримали доступ до інформації, що зберігалася на телефоні стрільця. Але в документах використовується ця інформація, зокрема, для того, що вони описують як історію пошуку збройного чоловіка та використання Instagram.

Згідно з позовом, до грудня 2021 року злочинець вивчав зброю Daniel Defense, досліджував конкретну модель, яку він використовуватиме під час стрілянини, і збирав гроші, щоб придбати її. У той час він зазвичай використовував Instagram, часто посеред ночі.

Згідно з документами, він купив рушницю 16 травня 2022 року — 23 хвилини після півночі на свій 18-й день народження.

Позовники вважають, що Meta легко дозволяє виробникам зброї, таким як Daniel Defense, обходити заборону на платну рекламу вогнепальної зброї, щоб охопити десятки молодих людей.

Судові документи демонструють, що виробник зброї також намагався знайти нових клієнтів через гру «Call of Duty».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.