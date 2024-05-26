В США семьи убитых в школе учеников подали иск на Instagram, разработчика игры Call Of Duty и производителя винтовок

Компании обвинили в обучении и оснащении подростка, который совершил стрельбу в начальной школе Робба в 2022 году.

Коллаж: sud.ua

В Соединенных Штатах Америки семьи школьников, которых застрелили, подали иски на Instagram, разработчика популярной видеоигры «Call of Duty» и производителя полуавтоматических винтовок. Об этом сообщают газеты The New York Times и The Washington Post.

Вышеупомянутые компании обвинили в помощи в обучении и оснащении подростка-стрелка, совершившего стрельбу в начальной школе Робба в 2022 году.

Отмечается, что иски подали родители учеников, застреленных 18-летним парнем. Жертв было 21 - 19 учеников 4 класса и двое учителей. Нападающего застрелила полиция.

Как известно, стрелок купил у производителя оружия – винтовку типа AR-15. — накануне стрельбы, как только ему исполнилось 18. Сальвадор Рамос играл в популярную компьютеру игру Call of Duty: Modern Warfare, на главной странице которой размещена та же винтовка, которую он использовал во время нападения.

В судебных документах утверждают, что Рамос получил множество рекламных предложений огнестрельного оружия после того, как установил игру на свой компьютер. «Откажись быть жертвой», – цитируют в иске изображение, которое производитель оружия опубликовал в соцсети.

Каждая компания, как утверждают иски, участвовала в подготовке подростка, чтобы он стал массовым стрелком.

Пресссекретарь обвиняемой компании Activision в свою защиту заявил, что они «выражают глубокое соболезнование семьям, но миллионы людей во всем мире наслаждаются видеоиграми, не прибегая к ужасающим поступкам». Остальные компании не дали комментариев.

В иске не ясно, как истцы получили доступ к хранившейся на телефоне стрелку информации. Но в документах используется эта информация, в частности для того, что они описывают как историю поиска вооруженного мужчины и использование Instagram.

Согласно иску, до декабря 2021 г. преступник изучал оружие Daniel Defense, исследовал конкретную модель, которую он будет использовать во время стрельбы, и собирал деньги, чтобы приобрести его. В то время он обычно использовал Instagram, часто посреди ночи.

Согласно документам, он купил ружье 16 мая 2022 года - 23 минуты после полуночи на свой 18-й день рождения.

Истцы считают, что Meta легко позволяет производителям оружия, таким как Daniel Defense, обходить запрет на платную рекламу огнестрельного оружия, чтобы охватить десятки молодых людей.

Судебные документы демонстрируют, что производитель оружия также пытался найти новых клиентов из-за игры «Call of Duty».

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