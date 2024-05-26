В Днепропетровской области обнаружили взрывчатку на одной из подстанций, — Минэнерго

Для ее обезвреживания на место вызвали полицию и саперов.

В воскресенье, 26 мая, на одной из подстанций облэнерго в Днепропетровской области обнаружено взрывное устройство. Об этом сообщает Министерство энергетики.

Для обезвреживания взрывчатки вызвали полицию и саперов. Больше деталей пока не приводится.

Минэнерго также рассказало о последствиях ночных российских атак. В Хмельницкой области после ракетных обстрелов было обесточено более 11 тысяч абонентов в 13 населенных пунктах. К утру всех удалось заживить.

Кроме того, из-за повреждения газораспределительных сетей прекратилось газоснабжение более 1,3 тысяч потребителей в Винницкой области и 35 абонентов — в Харьковской.

Тем временем в Сумской области рядом с одной из газораспределительных станций произошло попадание российского снаряда. Прошло без пострадавших, оборудование не повреждено, газоснабжение не прекращалось.

В министерстве констатировали, что в течение суток 26 мая отключения света по Украине не планируются, но на ситуацию могут влиять погодные условия и потребление электроэнергии. Потому потребителей просят экономить.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.