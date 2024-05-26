Практика судов
  1. В Украине

В Днепропетровской области обнаружили взрывчатку на одной из подстанций, — Минэнерго

12:07, 26 мая 2024
Для ее обезвреживания на место вызвали полицию и саперов.
В Днепропетровской области обнаружили взрывчатку на одной из подстанций, — Минэнерго
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В воскресенье, 26 мая, на одной из подстанций облэнерго в Днепропетровской области обнаружено взрывное устройство. Об этом сообщает Министерство энергетики.

Для обезвреживания взрывчатки вызвали полицию и саперов. Больше деталей пока не приводится.

Минэнерго также рассказало о последствиях ночных российских атак. В Хмельницкой области после ракетных обстрелов было обесточено более 11 тысяч абонентов в 13 населенных пунктах. К утру всех удалось заживить.

Кроме того, из-за повреждения газораспределительных сетей прекратилось газоснабжение более 1,3 тысяч потребителей в Винницкой области и 35 абонентов — в Харьковской.

Тем временем в Сумской области рядом с одной из газораспределительных станций произошло попадание российского снаряда. Прошло без пострадавших, оборудование не повреждено, газоснабжение не прекращалось.

В министерстве констатировали, что в течение суток 26 мая отключения света по Украине не планируются, но на ситуацию могут влиять погодные условия и потребление электроэнергии. Потому потребителей просят экономить.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховная Рада расширила основания для прекращения предоставления бесплатной правовой помощи мобилизованным обвиняемым

Оказание безвозмездной вторичной юридической помощи будет прекращаться по решению центра БПД в случае, если уголовное производство остановлено, в том числе по основаниям призыва на военную службу.

Кандидат на должность судьи отказался от должности прямо во время заседания Совета правосудия

Представитель прокуратуры сообщил, что должность судьи ему больше не интересна.

Кто из судей в последние годы был откомандирован в Национальную школу судей или до сих пор там находится: список

Некоторые судьи проводят в командировках в НШСУ немалую часть своей жизни.

Для подтверждения отсрочки по основаниям ухода за родственниками потребуется дополнительный акт от комиссии – кому он понадобится

Кабмин определил особенности оформления отсрочки смотрителям – кому потребуется дополнительный акт-подтверждение ухода.

Судья будет рассматривать заявление об участии в судебном заседании в режиме видеоконференции без уведомления участников дела – Верховная Рада приняла изменения в ХПК, ГПК и КАСУ

Верховная Рада устранила преграду в виде необходимости вынесения определения об участии в видеоконференции всем составом суда во время коллегиального рассмотрения дела.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олександр Карташов
    Олександр Карташов
    суддя Луганського апеляційного суду
  • Тетяна Стрелець
    Тетяна Стрелець
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді
  • Олена Фаріонова
    Олена Фаріонова
    заступник голови Миколаївського апеляційного суду