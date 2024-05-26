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На Дніпропетровщині виявили вибухівку на одній з підстанцій, — Міненерго

12:07, 26 травня 2024
Для її знешкодження на місце викликали поліцію та саперів.
На Дніпропетровщині виявили вибухівку на одній з підстанцій, — Міненерго
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У неділю, 26 травня, на одній з підстанцій обленерго у Дніпропетровській області було виявлено вибуховий пристрій. Про це повідомляє Міністерство енергетики.

Для знешкодження вибухівки викликали поліцію та саперів. Більше деталей поки не наводиться.

Міненерго також розповіло про наслідки нічних російських атак. У Хмельницькій області після ракетного обстрілу було знеструмлено понад 11 тисяч абонентів у 13 населених пунктах. На ранок усіх вдалося заживити.

Окрім того, через пошкодження газорозподільних мереж припинилося газопостачання для понад 1,3 тисячі споживачів у Вінницькій області та 35 абонентів — у Харківській.

Тим часом на Сумщині поряд з однією з газорозподільних станцій сталося влучання російського снаряда. Минулося без постраждалих, обладнання не пошкоджено, газопостачання не припинялося.

У міністерстві констатували, що протягом доби 26 травня відключення світла по Україні не плануються, але на ситуацію можуть впливати погодні умови та рівень споживання електроенергії. Тому споживачів просять економити.

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