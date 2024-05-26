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На Івано-Франківщині судили чоловіка із серйозним захворюванням хребта, який ухилився від мобілізації

12:43, 26 травня 2024
Чоловік зазначив, що має хворобу, пов’язану з хребтом, внаслідок чого йому викривило пальці обох рук, та лікарями на ВЛК йому було рекомендовано зробити операцію на обидві руки.
На Івано-Франківщині судили чоловіка із серйозним захворюванням хребта, який ухилився від мобілізації
Фото: unian.ua
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На Прикарпатті засудили чоловіка, який ухилився від мобілізації. Попри викривлення рук і травму хребта його визнали обмежено придатним до військової служби. Вирок у справі № 353/160/24 виніс Тлумацький районний суд Івано-Франківської області.

Згідно з матеріалів справи, наприкінці грудня 2023 року чоловік отримав бойову повістку. Він пройшов ВЛК, яка визнала його обмежено придатним, і він мав з'явитися до ТЦК 2 лютого 2024 року, але цього не зробив.

Чоловік розповів, що проживає сам, дружини, дітей та батьків немає. Крім того зазначив, що має хворобу, пов`язану з хребтом, внаслідок чого йому викрутило пальці обох рук та лікарями на ВЛК йому було рекомендовано зробити операцію на обидві руки. У вчиненому чоловік розкаявся і попросив суворо його не карати.

Суд встановив, що обвинувачений має діагнози: долонний фаціальний фіброматоз обох кистей, тендовагініт (хронічне запалення сполучнотканинних оболонок, які оточують сухожилля — ред.), вторинну дистальну невропатію лівої кисті, аномалію розвитку нирки та лівобічний сколіоз, міжхребцевий остеохондроз тощо і потребує стаціонарного лікування та оперативного втручання, що підтверджується довідкою КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Обертинської селищної ради Івано-Франківського району Івано-Франківської області № 127 від 13.05.2024 року.

«При призначенні покарання суд, враховуючи вищевказані обставини, що пом’якшують покарання та істотно знижують ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, а також стан здоров`я останнього, приходить до переконання, що саме покарання у виді пробаційного нагляду буде дійсно справедливим щодо досягненням мети покарання», — йдеться у вироку суду.

Суд визнав чоловіка винним за статтею 336 ККУ та засудив до 1 року пробаційного нагляду.

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