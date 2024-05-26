Кількість жертв внаслідок російських ударів по «Епіцентру» у Харкові зросла до 13

Травм зазнали ще 43 людини.

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Кількість загиблих внаслідок російських ударів по «Епіцентру» у Харкові зросла до 13. Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Окрім того, травм зазнали ще 43 людини. А 16 людей вважаються безвісти зниклими, уточнили в поліції.

На місці трагедії працюють штаб поліції та криміналістична лабораторія. Ідентифікація тіл загиблих триває.

Усі, хто втратив зв’язок з близькими, можуть звернутися до працівників штабу слідчого управління або на 102.

Додамо, у харківському «Епіцентрі» пожежу повністю ліквідовано, її ліквідація тривала більше 16 годин.

Нагадаємо, що Президент Володимир Зеленський, коментуючи обстріл, наголосив, що якби Україна мала достатньо засобів ППО та сучасної бойової авіації, такі удари стали б неможливими.

Внаслідок обстрілу загинули працівники «Епіцентру», багато хто не виходить на зв’язок.

З’явилося відео моменту влучання по «Епіцентру».

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