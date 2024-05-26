Президент Франції Макрон вирушає до Німеччини з візитом: така поїздка стане першою за останні 24 роки

У такий спосіб Франція та Німеччина хочуть показати єдність перед парламентськими виборами до ЄС, які відбудуться у червні.

Президент Франції Емманюель Макрон здійснить візит до Німеччини. Це стане першою такою поїздкою за останні 24 роки. Про це повідомляє Reuters.

Після візиту президента Франції до Берліна, Дрездена і Мюнстера відбудеться двостороннє засідання кабінету міністрів.

Як зазначається, у такий спосіб Франція та Німеччина хочуть показати єдність перед парламентськими виборами до ЄС, які відбудуться у червні.

Агентство вказує, що поїздка Макрона до Німеччини розглядатиметься як перевірка німецько-французьких відносин, які є рушійною силою формування політики ЄС у часи викликів від війни рф проти України до можливого обрання Дональда Трампа президентом США.

Президент Франції і канцлер Німеччини мають різні стилі керівництва. До того ж вони публічно сперечалися з питань від оборони до ядерної енергетики. Однак наразі лідери досягли компромісів у різних сферах, що дозволило ЄС виступати більш єдиним фронтом. Також вони зійшлися на думці, що ЄС потрібно розширювати на схід.

Одна з головних прогалин у відносинах Франції та Німеччини — це європейська оборона. Якщо Трамп стане президентом США, то Штати стануть менш надійним союзником Європи, ніж при президентстві Джо Байдена.

Франція зі своїм ядерним арсеналом наполягає на тому, що Європа повинна бути більш самостійна в питаннях оборони. Вона не підтримала рішення Німеччини купувати переважно американське обладнання для європейської ініціативи з ППО Sky Shield.

Тим часом Німеччина вважає, що немає надійної альтернативи широкій військовій співпраці зі США, оскільки в Європи недостатньо часу, щоб дочекатися, коли вітчизняна оборонна промисловість буде готова до таких загроз, як агресія росії.

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