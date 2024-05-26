Пів мільйона гривень хабаря за непроведення позапланової перевірки підприємства: на Київщині судитимуть посадовців Держпраці

Встановлено, що посадовці створили штучні умови для проведення позапланової перевірки приватного підприємства.

На Київщині судитимуть посадовців Держпраці, які отримали пів мільйона гривень хабаря за непроведення позапланової перевірки підприємства. Про це повідомляє Київська обласна прокуратура.

Так, прокурори скерували до суду обвинувальний акт стосовно організатора та трьох виконавців організованої злочинної групи за фактом вимагання та одержання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 368 КК України).

У складі організованої злочинної групи діяли керівник та начальник управління одного з міжрегіональних управлінь Державної служби з питань праці, а також двоє посередників.

Встановлено, що посадовці створили штучні умови для проведення позапланової перевірки приватного підприємства. Надалі вони повідомили керівнику товариства, що він може уникнути перевірки за пів мільйона гривень. Для цього він має укласти фіктивну угоду з придбання товарів у певної організації та перевести на її рахунок зазначену суму.

Досудове розслідування здійснювалось слідчими ГУ Нацполіції в Київській області.

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