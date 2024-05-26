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рф збирає ще одне угруповання військ за 90 км від Харкова, — Володимир Зеленський

10:43, 26 травня 2024
Ворог готується до наступальних дій.
рф збирає ще одне угруповання військ за 90 км від Харкова, — Володимир Зеленський
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Президент Володимир Зеленський підтвердив, що росія збирає ще одне угруповання військ біля кордону України. Про це він заявив у зверненні.

За словами Глави держави, рф готується до спроби наступальних дій за 90 кілометрів на північний захід від Харкова, а біля нашого кордону збирається ще одне угруповання військ.

Раніше повідомлялося, що військові фіксують на кордоні велику активність російських диверсійно-розвідувальних груп, які змінюють тактику, аби пробратися вглиб країни.

Також ми писали, що окупанти розширили зону активних бойових дій майже на 70 кілометрів, таким чином намагаючись примусити ЗСУ задіяти додаткові бригади з резерву. 

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