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рф собирает еще одну группировку войск в 90 км от Харькова, — Владимир Зеленский

10:43, 26 мая 2024
Враг готовится к наступательным действиям.
рф собирает еще одну группировку войск в 90 км от Харькова, — Владимир Зеленский
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Президент Владимир Зеленский подтвердил, что россия собирает еще одну группировку войск у границы Украины. Об этом он заявил в обращении.

По словам Главы государства, рф готовится к попытке наступательных действий в 90 километрах северо-западнее Харькова, а у нашей границы собирается еще одна группировка войск.

Ранее сообщалось, что военные фиксируют на границе большую активность российских диверсионно-разведывательных групп, меняющих тактику, чтобы проникнуть в глубь страны.

Также мы писали, что оккупанты расширили зону активных боевых действий почти на 70 километров, таким образом пытаясь заставить ВСУ задействовать дополнительные бригады из резерва.

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