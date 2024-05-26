Полмиллиона гривен взятки за непроведение внеплановой проверки предприятия: в Киевской области будут судить должностных лиц Гоструда

Установлено, что чиновники создали искусственные условия для проведения внеплановой проверки частного предприятия.

В Киевской области будут судить чиновников Гоструда, которые получили полмиллиона гривен взятки за непроведение внеплановой проверки предприятия. Об этом сообщает Киевская областная прокуратура.

Так, прокуроры направили в суд обвинительный акт в отношении организатора и трех исполнителей организованной преступной группы по факту вымогательства и получения неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 368 УК Украины).

В составе организованной преступной группы действовали руководитель и начальник управления одного из межрегиональных управлений Государственной службы по вопросам труда, а также два посредника.

Установлено, что чиновники создали искусственные условия для проведения внеплановой проверки частного предприятия. В дальнейшем они сообщили руководителю общества, что он может избежать проверки за полмиллиона гривен. Для этого он должен заключить фиктивное соглашение по приобретению товаров у определенной организации и перевести на его счет указанную сумму.

Досудебное расследование осуществлялось следователями ГУ Нацполиции Киевской области.

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