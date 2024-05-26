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Президент Франции Макрон отправляется в Германию с визитом: такая поездка станет первой за последние 24 года

11:13, 26 мая 2024
Таким образом, Франция и Германия хотят показать единство перед парламентскими выборами в ЕС, которые состоятся в июне.
Президент Франции Макрон отправляется в Германию с визитом: такая поездка станет первой за последние 24 года
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Президент Франции Эмманюэль Макрон посетит Германию. Это станет первой такой поездкой за последние 24 года. Об этом сообщает Reuters.

После визита президента Франции в Берлин, Дрезден и Мюнстер состоится двустороннее заседание кабинета министров.

Как отмечается, таким образом Франция и Германия хотят показать единство перед состоявшимися в июне парламентскими выборами в ЕС.

Агентство указывает, что поездка Макрона в Германию будет рассматриваться как проверка немецко-французских отношений, которые являются движущей силой формирования политики ЕС во времена вызовов от войны рф против Украины до возможного избрания Дональда Трампа президентом США.

Президент Франции и канцлер Германии имеют разные стили руководства. К тому же они публично спорили по вопросам от обороны к ядерной энергетике. Однако лидеры достигли компромиссов в различных сферах, что позволило ЕС выступать более единым фронтом. Также они сошлись во мнении, что ЕС нужно расширять на восток.

Один из главных пробелов в отношениях Франции и Германии – это европейская оборона. Если Трамп станет президентом США, то Штаты станут менее надежным союзником Европы, чем при президентстве Джо Байдена.

Франция со своим ядерным арсеналом настаивает на том, что Европа должна быть самостоятельнее в вопросах обороны. Она не поддержала решение Германии покупать преимущественно американское оборудование для европейской инициативы по ПВО Sky Shield.

Между тем, Германия считает, что нет надежной альтернативы широкому военному сотрудничеству с США, поскольку у Европы недостаточно времени, чтобы дождаться, когда отечественная оборонная промышленность будет готова к таким угрозам, как агрессия россии.

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