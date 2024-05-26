Число жертв в результате российских ударов по «Эпицентру» в Харькове возросло до 13

Число погибших в результате российских ударов по «Эпицентру» в Харькове возросло до 13. Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.
Кроме того, травмы получили еще 43 человека. А 16 человек числятся без вести пропавшими, уточнили в полиции.
На месте трагедии работают штаб полиции и криминалистическая лаборатория. Идентификация тел погибших продолжается.
Все потерявшие связь с близкими могут обратиться к работникам штаба следственного управления или на 102.
Добавим, в харьковском «Эпицентре» пожар полностью ликвидирован, его ликвидация длилась более 16 часов.
Напомним, Президент Владимир Зеленский, комментируя обстрел, подчеркнул, что если бы у Украины было достаточно средств ПВО и современной боевой авиации, такие удары стали бы невозможными.
В результате обстрела погибли работники «Эпицентра», многие не выходят на связь.
Появилось видео момента попадания по "Эпицентру".
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