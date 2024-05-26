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В Ивано-Франковской области судили мужчину с серьезным заболеванием позвоночника, который уклонился от мобилизации

12:43, 26 мая 2024
Мужчина отметил, что у него болезнь, связанная с позвоночником, в результате чего ему исказило пальцы обеих рук, и врачами на ВВК ему было рекомендовано сделать операцию на обе руки.
В Ивано-Франковской области судили мужчину с серьезным заболеванием позвоночника, который уклонился от мобилизации
Фото: unian.ua
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В Прикарпатье осудили мужчину, который уклонился от мобилизации. Несмотря на искривление рук и травму позвоночника, его признали ограниченно годным к военной службе. Приговор по делу №353/160/24 вынес Тлумацкий районный суд Ивано-Франковской области.

Согласно материалам дела, в конце декабря 2023 года мужчина получил боевую повестку. Он прошел ВВК, которая признала его ограниченно пригодным, и ему предстояло явиться в ТЦК 2 февраля 2024 года, но этого не сделал.

Муж рассказал, что проживает сам, жены, детей и родителей нет. Кроме того, отметил, что имеет болезнь, связанную с позвоночником, в результате чего ему выкрутило пальцы обеих рук и врачами на ВВК ему было рекомендовано сделать операцию на обе руки. В содеянном мужчина раскаялся и попросил строго его не наказывать.

Суд установил, что обвиняемый имеет диагнозы: ладонный фациальный фиброматоз обеих кистей, тендовагинит (хроническое воспаление соединительнотканных оболочек, окружающих сухожилия — ред.), вторичную дистальную невропатию левой кисти, аномалию развития болезни. ционарного лечения и оперативного вмешательства, подтверждаемого справкой КНП «Центр первичной медико-санитарной помощи» Обертинского поселкового совета Ивано-Франковского района Ивано-Франковской области № 127 от 13.05.2024 года.

«При назначении наказания суд, учитывая вышеуказанные обстоятельства, смягчающие наказание и существенно снижающие степень тяжести совершенного уголовного правонарушения, а также состояние здоровья последнего, приходит к убеждению, что именно наказание в виде пробационного надзора будет действительно справедливо по достижению цели. », - говорится в приговоре суда.

Суд признал мужчину виновным по статье 336 УК и приговорил к 1 году пробационного надзора.

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