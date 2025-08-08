У Києві облаштували безбар’єрний наземний перехід у Дарницькому районі

У Дарницькому районі столиці завершили облаштування регульованого наземного переходу, який дублює підземний.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Дарницькому районі столиці завершили облаштування наземного регульованого пішохідного переходу на вул. Бориспільській, що дублює підземний. Про це повідомили у КП «Центр організації дорожнього руху».

Перехід облаштовано з урахуванням принципів безбар’єрності — у межах системної роботи міста з підвищення доступності та безпеки дорожнього руху.

На ділянці встановлено світлофори для регулювання руху транспорту, пішоходів і трамваїв. Це має підвищити безпеку для всіх учасників дорожнього руху.

Для пішоходів також передбачили нові сенсорні кнопки виклику зеленого сигналу з інтегрованим звуковим супроводом для людей із порушеннями зору. Щоб перейти вулицю, потрібно піднести руку до піктограми у вигляді долоньки на помаранчевому блоці світлофора. Для активації звукового супроводу слід натиснути округлу кнопку в нижній частині цього ж блоку.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.