В Киеве обустроили наземный пешеходный переход без барьеров в Дарницком районе

В Дарницком районе столицы завершили обустройство регулируемого наземного перехода, который дублирует подземный.

В Дарницком районе столицы завершили обустройство регулируемого наземного пешеходного перехода на ул. Бориспольской, который дублирует подземный. Об этом сообщили в КП «Центр организации дорожного движения».

Переход оборудован с учетом принципов безбарьерности — в рамках системной работы города по повышению доступности и безопасности дорожного движения.

На участке установлены светофоры для регулирования движения транспорта, пешеходов и трамваев. Это должно повысить безопасность для всех участников дорожного движения.

Для пешеходов также предусмотрены новые сенсорные кнопки вызова зеленого сигнала с интегрированным звуковым сопровождением для людей с нарушениями зрения. Чтобы перейти улицу, нужно поднести руку к пиктограмме в виде ладошки на оранжевом блоке светофора. Для активации звукового сопровождения следует нажать круглую кнопку в нижней части того же блока.

