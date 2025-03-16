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У США четверо чоловіків пограбували АЗС, погрожуючи касиру двома пітонами — фото

10:22, 16 березня 2025
Грабіжники розмахували пітонами перед касиром та клали змій на прилавок.
У США четверо чоловіків пограбували АЗС, погрожуючи касиру двома пітонами — фото
Фото: Madison Co Sheriff’s Office
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В американському штаті Теннессі четверо чоловіків пограбували АЗС, погрожуючи касиру двома пітонами, пише Wreg.

На кадрах із камер спостереження, наданих Офісом шерифа округу Медісон, видно, як чоловіки тримають змій і кладуть їх на прилавок. Повідомляється, що чоловіки з пітонами викрали масло з канабісу на 400 доларів і втекли.

Один зі співробітників Маюр Равал сказав, що в той момент він і його брат працювали в магазині, і він злякався змій.

«Вони просто розмахували ними й клали на прилавок», — сказав Равал. «Спочатку одна людина принесла одну змію, а потім ще одну. Одна змія біла, а інша коричнева або змішаного кольору».

«Я думаю, вони спеціально планували пограбувати магазин. Змія — це зброя, розумієте?» — додав Равал.

Як зазначає видання, це не перший подібний випадок у Теннессі. Раніше спроба пограбування зі змією сталася у 2024 році в Мемфісі. Тоді грабіжник прийшов один зі змією на шиї, проте нічого вкрасти йому не вдалося, оскільки касир дістав зброю та викликав поліцію.

Фото: Madison Co Sheriff’s Office

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США пограбування

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