Група депутатів пропонує скасувати перевірки для отримання віз іноземцями, що працюють у представництвах іноземних організацій, через які йде гуманітарна допомога

Як вказують депутати, нерідко відмови у наданні відповідної візи є необґрунтованими, і базуються виключно на підставі походження особи з держав за списком, затвердженим СБУ та МЗС, без розгляду заяв по суті.

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Група народних депутатів зареєструвала у Верховній Раді законопроект 13071 стосовно скасування візових вимог для іноземців певних категорій.

Так, відповідно до закону «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» іноземці та особи без громадянства зобов’язані отримати довгострокову візу з метою отримання посвідки на тимчасове проживання в Україні.

Депутати пропонують, аби ця вимога не розповсюджувалася на:

іноземців та осіб без громадянства (крім громадян РФ), які прибули в Україну для роботи у філіях та представництвах юридичної особи, утвореної відповідно до законодавства іноземної держави, що є отримувачами гуманітарної допомоги

іноземців та осіб без громадянства (крім громадян РФ), які прибули в Україну з метою участі в міжнародних та регіональних волонтерських програмах чи участі в діяльності організацій, та установ, що залучають до своєї діяльності волонтерів.

Відповідно такі особи, які в'їхали на територію України після 24 лютого 2022 року та протягом 60 днів з дня набрання чинності новим законом звернуться із заявою про оформлення посвідки на тимчасове проживання, вважаються такими, які тимчасово на законних підставах перебувають в Україні.

Депутати вказують, що загальна процедура отримання посвідки на тимчасове проживання, якій передує обов’язкове оформлення довгострокової візи типу D, значно ускладнює легалізацію перебування цієї категорії іноземців та осіб без громадянства в Україні протягом особливого періоду.

Отримання цього типу візи вимагає виїзду за межі України, оскільки її наразі видають лише консульські установи нашої держави. При цьому процес отримання візи типу D є доволі складним та часозатратним, що призводить до тривалої відсутності працівників в Україні, без можливості повноцінно здійснювати свої професійні обов’язки.

В умовах війни не всі консульські установи України належним чином працюють і перевантажені роботою з біженцями та шукачами притулку.

Пересування з України та в Україну є ускладненим через обмеження транспортного сполучення. Нерідко відмови у наданні відповідної візи є необґрунтованими, базуючись виключно на підставі походження особи з держав за списком, затвердженим СБУ та МЗС України, без розгляду заяв щодо суті, проте дуже часто кваліфікований гуманітарний персонал походить саме з країн так званого «міграційного ризику», в яких свого часу відбувалися збройні конфлікти.

Крім того, як зазначають ініціатори проекту, врегулювання візових питань займає багато часу у відповідного персоналу гуманітарних організацій.

Автор: Наталя Мамченко

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