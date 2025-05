Просто шукав їх у Google — адвокат із Британії використав неіснуючі справи в суді

Адвокат хотів повернути ліцензію, але замість реальних доказів подав вигадані справи — суд одразу викрив обман.

У Великій Британії колишній адвокат Венкатешварлу Бандла намагався оскаржити своє виключення з реєстру юристів, але його апеляцію відхилили. Причина — у документах він подав десятки судових справ, які, як з’ясувалося, не існують. Про це повідомляє Law Gazette.

Фальшиві справи та сумнівні джерела

Під час розгляду апеляції виявилося, що Бандла посилався на 27 фіктивних судових рішень. Суддя Фордгем визнав, що дві з них могли бути написані з помилками і мали зв’язок з реальними кейсами. Проте решта — повністю вигадані. Суд розцінив це як зловживання процесом.

Це вже не перша ситуація у британських судах, коли учасники справ надають фейкові посилання на судові рішення. Через це судді все частіше запитують: чи не генерує ці посилання штучний інтелект?

«Просто шукав у Google»

Бандла, якого виключили з професії ще у 2017 році, заперечив використання штучного інтелекту чи будь-яких відповідних технологій. Він заявив, що просто шукав у Google: «судова практика з теми психічного здоров’я». І визнав: більшість справ, які він цитував, не існують, і він навіть не перевіряв їх.

Серед прикладів — вигаданий кейс R (on the application of Smith) v Parole Board, в якому нібито апеляційний суд підтримав гнучкий підхід у справах, пов’язаних із психічним здоров’ям. Насправді суддя підтвердив, що справа з такою назвою існує, але вона не стосується зазначеної теми.

Аргумент на суді: «Головне — суть, а не джерело»

Суд запитав, чому апеляцію не слід автоматично відхилити як зловживання процесом. Бандла відповів, що «саме суть його аргументів залишається справедливою, навіть якщо джерела були хибними».

«Я абсолютно не переконаний такою відповіддю», — заявив суддя. — «Суд повинен рішуче реагувати на фальшиві посилання. Тут їх було кілька, і це робить ситуацію ще серйознішою, враховуючи, що вони подані колишнім адвокатом».

Суд поставив крапку

Бандла вже раніше безуспішно намагався поновити строки оскарження рішення про виключення з реєстру. Він також звинувачував регулятора — SRA — у порушенні процедур і несправедливому ставленні. Проте суд відкинув усі ці аргументи.

Бандлу зобов’язали сплатити повну суму судових витрат SRA — £24 727 — протягом 21 дня.

