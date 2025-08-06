У Британії заборонили рекламу Zara через «нездорово худих» моделей, фото

Zara опинилася в центрі скандалу у Великій Британії після заборони реклами з «нездорово худими» моделями.

Фото: Zara

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Дві рекламні кампанії бренду Zara були заборонені у Великій Британії через те, що в них зобразили моделей, які виглядають «нездорово худими». Відповідне рішення ухвалив Advertising Standards Authority (ASA) — національний рекламний регулятор. Про це повідомляє ВВС.

Що саме не влаштувало регулятора?

За словами ASA, одна з моделей мала «виснажений вигляд» через поєднання глибоко зачесаного пучка та тіней, що підкреслювали худобу обличчя. В іншому випадку, поза моделі та глибоке декольте зробили «випираючі ключиці центральним елементом зображення».

Ще одна реклама, яку було заборонено, демонструвала коротку сукню, а розташування тіней, за оцінкою ASA, наголошувало на надмірній худобі ніг. Також було вказано, що розміщення рук і ліктів моделі створювало враження непропорційності.

Що відповіла Zara?

Представники бренду заявили, що жодна з моделей не має проблем зі здоров’ям, і на момент зйомок мали медичні довідки, що підтверджують їхній фізичний стан. Zara також підкреслила, що жодне зображення не піддавалося значному редагуванню, лише мінімальній корекції кольору й освітлення.

Попри це, компанія прибрала всі спірні зображення з офіційного сайту та мобільного додатку, навіть ті, що не були формально заборонені, і наголосила, що жодної офіційної скарги від користувачів не надходило.

Бренд додав, що дотримується норм звіту Fashioning a Healthy Future (2007), згідно з яким моделі повинні мати довідку від лікаря, який спеціалізується на розладах харчової поведінки.

Не лише Zara: тренд на худорлявість під пильним наглядом

Це не перший випадок цьогоріч. У липні ASA заборонив рекламу Marks & Spencer, у якій модель виглядала «нездорово худою», а велике загострене взуття візуально ще більше витягувало ноги. Трохи раніше бренд Next також опинився під критикою через зйомку моделі у вузьких джинсах — там було використано ракурс, який акцентував увагу на худих ногах.

Фото: Zara

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