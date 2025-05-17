Практика судов
  1. В мире

Просто искал их в Google – адвокат из Британии использовал несуществующие дела в суде

15:59, 17 мая 2025
Адвокат хотел вернуть лицензию, но вместо реальных доказательств представил вымышленные дела — суд сразу разоблачил обман.
Просто искал их в Google – адвокат из Британии использовал несуществующие дела в суде
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Великобритании бывший адвокат Венкатешварлу Бандла пытался оспорить свое исключение из реестра юристов, но его апелляцию отклонили. Причина — в документах он указал десятки судебных дел, которые, как выяснилось, не существуют. Об этом сообщает Law Gazette.

Фальшивые дела и сомнительные источники

В ходе рассмотрения апелляции выяснилось, что Бандла ссылался на 27 вымышленных судебных решений. Судья Фордхэм признал, что два из них могли содержать ошибки и имели связь с реальными делами. Однако остальные были полностью вымышленными. Суд расценил это как злоупотребление процессом.

Это не первый случай в британских судах, когда участники дел предоставляют фальшивые ссылки на судебные решения. Из-за этого судьи все чаще задаются вопросом: не генерирует ли эти ссылки искусственный интеллект?

«Просто искал в Google»

Бандла, исключенный из профессии еще в 2017 году, отрицал использование искусственного интеллекта или каких-либо подобных технологий. Он заявил, что просто искал в Google «судебную практику по теме психического здоровья». И признал: большинство дел, которые он цитировал, не существуют, и он даже не проверял их.

Среди примеров — вымышленное дело R (on the application of Smith) v Parole Board, в котором якобы апелляционный суд поддержал гибкий подход в делах, связанных с психическим здоровьем. На деле судья подтвердил, что дело с таким названием существует, но оно не относится к указанной теме.

Аргумент на суде: «Главное — суть, а не источник»

Суд спросил, почему апелляцию не следует автоматически отклонить как злоупотребление процессом. Бандла ответил, что «суть его аргументов остается справедливой, даже если источники были ложными».

«Я совершенно не убежден таким ответом», — заявил судья. — «Суд должен решительно реагировать на фальшивые ссылки. Здесь их было несколько, и это делает ситуацию еще более серьезной, учитывая, что они предоставлены бывшим адвокатом».

Суд поставил точку

Бандла ранее уже безуспешно пытался восстановить сроки обжалования решения об исключении из реестра. Он также обвинял регулятора — SRA — в нарушении процедур и несправедливом отношении. Однако суд отклонил все эти доводы.

Бандлу обязали выплатить полную сумму судебных издержек SRA — £24 727 — в течение 21 дня.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд адвокат Великобритания Великобритания

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховная Рада поддержала изменения в закон о санкциях

Изменения в законы о санкциях, об СБУ и разведке позволят накладывать санкции на конкретные суда и воздушные суда.

Назначение экспертизы с целью поиска новых доказательств обвинения фактически представляет собой дополнительное расследование, что противоречит принципам уголовного процесса – Верховный Суд

Прокурор в жалобе указывал на необходимость назначения повторной экспертизы во время судебного производства для установления новых обстоятельств, которые не были известны на момент досудебного расследования.

Верховная Рада поддержала упрощение продажи и передачи в пользование земельных участков бывшим владельцам разрушенных объектов

Продажу и передачу в пользование земельных участков государственной, коммунальной собственности бывшим владельцам зданий, сооружений, которые были разрушены в результате боевых действий и находились на таких земельных участках, предлагается осуществлять без земельных торгов.

Выполнение требований правоохранителей не является основанием для признания нарушения ПДД совершенным в состоянии крайней необходимости – Верховный Суд

Осужденный указывал, что судами не применена ст. 39 УК, поскольку не учтено выполнение им обязательных для исполнения указаний сотрудника правоохранительного органа.

Компенсация за жилье военнослужащим возможна только в порядке очередности и на основании решения жилищной комиссии – Верховный Суд

Верховный Суд высказался относительно возможности получения военнослужащими компенсации за жилье только в порядке очередности.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Інна Плахтій
    Інна Плахтій
    член Вищої ради правосуддя
  • Віталій Галаган
    Віталій Галаган
    суддя Дніпровського районного суду міста Києва
  • Олена Губська
    Олена Губська
    суддя Верховного Суду у Великій палаті