Просто искал их в Google – адвокат из Британии использовал несуществующие дела в суде

В Великобритании бывший адвокат Венкатешварлу Бандла пытался оспорить свое исключение из реестра юристов, но его апелляцию отклонили. Причина — в документах он указал десятки судебных дел, которые, как выяснилось, не существуют. Об этом сообщает Law Gazette.

Фальшивые дела и сомнительные источники

В ходе рассмотрения апелляции выяснилось, что Бандла ссылался на 27 вымышленных судебных решений. Судья Фордхэм признал, что два из них могли содержать ошибки и имели связь с реальными делами. Однако остальные были полностью вымышленными. Суд расценил это как злоупотребление процессом.

Это не первый случай в британских судах, когда участники дел предоставляют фальшивые ссылки на судебные решения. Из-за этого судьи все чаще задаются вопросом: не генерирует ли эти ссылки искусственный интеллект?

«Просто искал в Google»

Бандла, исключенный из профессии еще в 2017 году, отрицал использование искусственного интеллекта или каких-либо подобных технологий. Он заявил, что просто искал в Google «судебную практику по теме психического здоровья». И признал: большинство дел, которые он цитировал, не существуют, и он даже не проверял их.

Среди примеров — вымышленное дело R (on the application of Smith) v Parole Board, в котором якобы апелляционный суд поддержал гибкий подход в делах, связанных с психическим здоровьем. На деле судья подтвердил, что дело с таким названием существует, но оно не относится к указанной теме.

Аргумент на суде: «Главное — суть, а не источник»

Суд спросил, почему апелляцию не следует автоматически отклонить как злоупотребление процессом. Бандла ответил, что «суть его аргументов остается справедливой, даже если источники были ложными».

«Я совершенно не убежден таким ответом», — заявил судья. — «Суд должен решительно реагировать на фальшивые ссылки. Здесь их было несколько, и это делает ситуацию еще более серьезной, учитывая, что они предоставлены бывшим адвокатом».

Суд поставил точку

Бандла ранее уже безуспешно пытался восстановить сроки обжалования решения об исключении из реестра. Он также обвинял регулятора — SRA — в нарушении процедур и несправедливом отношении. Однако суд отклонил все эти доводы.

Бандлу обязали выплатить полную сумму судебных издержек SRA — £24 727 — в течение 21 дня.

