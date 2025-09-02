Новий тектонічний розлом в Атлантиці може спричинити мегаземлетруси та цунамі

Виявлена зона субдукції біля Португалії загрожує катастрофічними наслідками.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міжнародна команда вчених виявила ознаки формування нової зони субдукції в Атлантичному океані на південний захід від Португалії, що може стати джерелом потужних землетрусів і цунамі. Про це йдеться в дослідженні, опублікованому в журналі Nature Geoscience.

Хоча Атлантичний океан традиційно вважався тектонічно стабільним регіоном, Португалія в минулому неодноразово зазнавала сильних землетрусів. Науковці встановили, що протягом мільйонів років вода проникала в породи океанічного дна, послаблюючи їх і сприяючи утворенню нового тектонічного розлому.

У перспективі ця зона субдукції може спричинити катастрофічні землетруси, а в довгостроковій перспективі – навіть призвести до масштабних тектонічних змін, включно з можливим формуванням нового суперконтиненту.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.