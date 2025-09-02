Новый тектонический разлом в Атлантике может вызвать мегаземлетрясения и цунами

Обнаруженная зона субдукции у Португалии грозит катастрофическими последствиями.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Международная команда ученых обнаружила признаки формирования новой зоны субдукции в Атлантическом океане к юго-западу от Португалии, что может стать источником мощных землетрясений и цунами. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале Nature Geoscience.

Хотя Атлантический океан традиционно считался тектонически стабильным регионом, Португалия в прошлом неоднократно подвергалась сильным землетрясениям. Ученые установили, что в течение миллионов лет вода проникала в породы океанического дна, ослабляя их и способствуя образованию нового тектонического разлома.

В перспективе эта зона субдукции может вызвать катастрофические землетрясения, а в долгосрочной перспективе – даже привести к масштабным тектоническим изменениям, включая возможное формирование нового суперконтинента.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.