Зірка Боллівуду звернулася до суду через відвертий контент, створений ШІ із використанням її образу

Айшварія Рай просить суд захистити її ім’я, голос, образ і характерний стиль подачі реплік від зловживань.

Фото: dawn.com

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Індійська акторка Айшварія Рай звернулася до Високого суду Делі, вимагаючи захисту від зловживання її іменем, зображенням та образом. Вона подала позов через те, що невідомі особи за допомогою ШІ згенерували відвертий контент з використанням її образу, повідомляє Hindustan Times.

Суд, розглядаючи її заяву, натякнув на можливість винесення тимчасової ухвали, яка заборонятиме платформам та окремим особам використовувати її особистість без згоди. Також зазначалося, що будуть видані подальші вказівки щодо видалення посилань та контенту, які порушують її права.

Акторка заявила, що стала жертвою підроблених, «нереальних інтимних фотографій», які поширюються в інтернеті. «Її ім’я та образ використовуються для задоволення чиїхось сексуальних бажань. Це дуже прикро», — сказав у суді її адвокат.

У позові стверджується, що численні вебсайти та платформи незаконно отримують прибутки від використання образу Рай.

Державні органи Індії, зокрема Міністерство електроніки та інформаційних технологій і Департамент телекомунікацій, також залучені до справи як сторони.

У позові наголошується, що використання технології deepfake для створення та поширення «образливих» зображень є не лише порушенням її прав на публічність, відомих як особисті немайнові права, а й посяганням на її гідність.

Рай попросила суд захистити її ім’я, голос, образ і характерний стиль подачі реплік від зловживань.

Рай — не перша зірка Боллівуду, яка звернулася до суду через зловживання її образом. В останні роки актори Джекі Шрофф та Аніл Капур також подавали позови для захисту своїх особистих немайнових прав від несанкціонованої комерційної експлуатації та зловживань.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.