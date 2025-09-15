Практика судов
Звезда Болливуда обратилась в суд из-за откровенного контента, созданного ИИ с использованием ее образа

11:44, 15 сентября 2025
Айшвария Рай просит суд защитить ее имя, голос, образ и характерный стиль подачи реплик от злоупотреблений.
Индийская актриса Айшвария Рай обратилась в Высокий суд Дели, требуя защиты от злоупотребления ее именем, изображением и образом. Она подала иск из-за того, что неизвестные лица при помощи ИИ сгенерировали откровенный контент с использованием ее образа, сообщает Hindustan Times.

Суд, рассматривая ее заявление, намекнул на возможность вынесения временного постановления, которое запретит платформам и отдельным лицам использовать ее личность без согласия. Также отмечалось, что будут даны дальнейшие указания по удалению ссылок и контента, нарушающих ее права.

Актриса заявила, что стала жертвой поддельных, «нереальных интимных фотографий», распространяемых в интернете. «Ее имя и образ используются для удовлетворения чьих-то сексуальных желаний. Это очень печально», — сказал в суде ее адвокат.

В иске утверждается, что многочисленные веб-сайты и платформы незаконно получают прибыль от использования образа Рай.

Государственные органы Индии, в частности Министерство электроники и информационных технологий и Департамент телекоммуникаций, также привлечены к делу как стороны.

В иске подчеркивается, что использование технологии deepfake для создания и распространения «оскорбительных» изображений является не только нарушением ее прав на публичность, известных как личные неимущественные права, но и посягательством на ее достоинство.

Рай попросила суд защитить ее имя, голос, образ и характерный стиль подачи реплик от злоупотреблений.

Рай — не первая звезда Болливуда, которая обратилась в суд из-за злоупотребления ее образом. В последние годы актеры Джеки Шрофф и Анил Капур также подавали иски для защиты своих личных неимущественных прав от несанкционированной коммерческой эксплуатации и злоупотреблений.

