Практика судів
  1. У світі

Суд у Техасі скасував заборону на зброю у відділеннях пошти

16:00, 3 жовтня 2025
Суд дійшов висновку, що поштові відділення не можна прирівняти до «чутливих місць», де традиційно заборонене носіння зброї.
Суд у Техасі скасував заборону на зброю у відділеннях пошти
Фото: AP Photo/Julio Cortez, File
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Федеральний суд штату Техас постановив, що уряд США не має права забороняти громадянам носити зброю у відділеннях поштової служби та на їхній території. Про це повідомляє Courthouse News.

Таке рішення ухвалив окружний суддя Рід О’Коннор, посилаючись на прецедент Верховного суду США 2022 року у справі New York State Rifle & Pistol Association v. Bruen. Тоді було закріплено новий підхід до другої поправки Конституції: обмеження на зброю є конституційними лише тоді, коли вони відповідають історичним традиціям країни.

Історичні аргументи

У своєму рішенні О’Коннор зазначив, що хоча поштові служби зазнавали загроз від самого заснування держави, пряма заборона на зброю у федеральних будівлях з’явилася лише у 1964 році, а на території поштових відділень — у 1972-му. Це сталося майже через 200 років після проголошення незалежності США.

Суть позову

Позов проти федерального закону та регуляцій Поштової служби США подали дві організації — Firearms Policy Coalition та Second Amendment Foundation, а також двоє громадян. Вони вимагали скасувати заборону на володіння та зберігання зброї у поштових приміщеннях і на прилеглих територіях.

Суддя погодився з їхніми доводами та заборонив уряду застосовувати чинні норми проти позивачів та членів цих організацій. Водночас заборона залишається чинною для поштових відділень, розташованих у військових зонах або будівлях із обмеженим доступом.

Чому пошта — не «чутливе місце»

Уряд намагався довести, що відділення пошти належать до так званих «sensitive places» (чутливих місць), де носіння зброї традиційно обмежене, як-от у судах чи виборчих дільницях. Проте суддя відкинув цей аргумент, наголосивши, що поштові відділення не виконують настільки важливих урядових функцій, як згадані установи.

Реакція сторін

Поштову службу США та Міністерство юстиції поки що утрималися від коментарів.

Президент Firearms Policy Coalition Брендон Комб заявив: «Уряд не може вигадувати нові «зони без зброї» у громадських просторах. Люди не повинні боятися переслідування лише за те, що вони захищають себе, відвідуючи пошту».

Виконавчий директор Second Amendment Foundation Адам Краут додав: «Мільйони американців щодня користуються послугами пошти. Вони не повинні обирати між своїми базовими правами та доступом до цих послуг».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд США зброя судова практика пошта

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Юрій Бучацький, якого затримала СБУ, не використовував своє службове становище для протиправної діяльності — Мін’юст

У Мін’юсті підкреслили, що затриманий заступник начальника Управління Юрій Бучацький не використовував своє службове становище для протиправної діяльності.

Міжнародні партнери фінансують зарплати чиновників, але поки не згодилися фінансувати зарплати військових – чи може скорочення окладів посадовців до 80 тисяч забезпечити збільшення зарплат військових

Зарплати чиновників та посадовців фінансуються за кошти міжнародних партнерів, але партнери досі не вважають за доцільне фінансувати зарплати військовослужбовців.

Порядок регулярного оцінювання суддів, який ВККС прийняла 29 вересня, досі не опублікований

ВККС повідомила про те, що затвердила Порядок регулярного оцінювання суддів 29 вересня, однак відповідний документ досі відсутній на сайті Комісії.

На три посади членів Конкурсної комісії з добору членів ВККС по квоті РСУ є лише три претенденти

Відбирати членів ВККС хочуть два судді господарської юрисдикції та суддя у відставці.

Кабмін затвердив порядок надання безоплатної правової допомоги окремим українцям за кордоном

Також уряд вніс зміни до розрахунку матеріальної допомоги українцям за кордоном.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Лідія Ізовітова
    Лідія Ізовітова
    голова Національної асоціації адвокатів України
  • Олег Коліуш
    Олег Коліуш
    член Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, суддя Вищого антикорупційного суду