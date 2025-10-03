Суд у Техасі скасував заборону на зброю у відділеннях пошти

Суд дійшов висновку, що поштові відділення не можна прирівняти до «чутливих місць», де традиційно заборонене носіння зброї.

Федеральний суд штату Техас постановив, що уряд США не має права забороняти громадянам носити зброю у відділеннях поштової служби та на їхній території. Про це повідомляє Courthouse News.

Таке рішення ухвалив окружний суддя Рід О’Коннор, посилаючись на прецедент Верховного суду США 2022 року у справі New York State Rifle & Pistol Association v. Bruen. Тоді було закріплено новий підхід до другої поправки Конституції: обмеження на зброю є конституційними лише тоді, коли вони відповідають історичним традиціям країни.

Історичні аргументи

У своєму рішенні О’Коннор зазначив, що хоча поштові служби зазнавали загроз від самого заснування держави, пряма заборона на зброю у федеральних будівлях з’явилася лише у 1964 році, а на території поштових відділень — у 1972-му. Це сталося майже через 200 років після проголошення незалежності США.

Суть позову

Позов проти федерального закону та регуляцій Поштової служби США подали дві організації — Firearms Policy Coalition та Second Amendment Foundation, а також двоє громадян. Вони вимагали скасувати заборону на володіння та зберігання зброї у поштових приміщеннях і на прилеглих територіях.

Суддя погодився з їхніми доводами та заборонив уряду застосовувати чинні норми проти позивачів та членів цих організацій. Водночас заборона залишається чинною для поштових відділень, розташованих у військових зонах або будівлях із обмеженим доступом.

Чому пошта — не «чутливе місце»

Уряд намагався довести, що відділення пошти належать до так званих «sensitive places» (чутливих місць), де носіння зброї традиційно обмежене, як-от у судах чи виборчих дільницях. Проте суддя відкинув цей аргумент, наголосивши, що поштові відділення не виконують настільки важливих урядових функцій, як згадані установи.

Реакція сторін

Поштову службу США та Міністерство юстиції поки що утрималися від коментарів.

Президент Firearms Policy Coalition Брендон Комб заявив: «Уряд не може вигадувати нові «зони без зброї» у громадських просторах. Люди не повинні боятися переслідування лише за те, що вони захищають себе, відвідуючи пошту».

Виконавчий директор Second Amendment Foundation Адам Краут додав: «Мільйони американців щодня користуються послугами пошти. Вони не повинні обирати між своїми базовими правами та доступом до цих послуг».

