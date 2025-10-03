Практика судов
  1. В мире

Суд в Техасе отменил запрет на оружие в почтовых отделениях

16:00, 3 октября 2025
Суд пришел к выводу, что почтовые отделения нельзя приравнять к «чувствительным местам», где традиционно запрещено ношение оружия.
Суд в Техасе отменил запрет на оружие в почтовых отделениях
Фото: AP Photo/Julio Cortez, File
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Федеральный суд штата Техас постановил, что правительство США не имеет права запрещать гражданам носить оружие в отделениях почтовой службы и на их территории. Об этом сообщает Courthouse News.

Такое решение принял окружной судья Рид О’Коннор, ссылаясь на прецедент Верховного суда США 2022 года по делу New York State Rifle & Pistol Association v. Bruen. Тогда был закреплен новый подход к толкованию Второй поправки Конституции: ограничения на оружие являются конституционными только в том случае, если они соответствуют историческим традициям страны.

Исторические аргументы

В своем решении О’Коннор отметил, что хотя почтовые службы подвергались угрозам с самого основания государства, прямой запрет на оружие в федеральных зданиях появился лишь в 1964 году, а на территории почтовых отделений — в 1972-м. Это произошло почти через 200 лет после провозглашения независимости США.

Суть иска

Иск против федерального закона и регуляций Почтовой службы США подали две организации — Firearms Policy Coalition и Second Amendment Foundation, а также двое граждан. Они требовали отменить запрет на владение и хранение оружия в почтовых помещениях и на прилегающих территориях.

Судья согласился с их доводами и запретил правительству применять действующие нормы против истцов и членов этих организаций. В то же время запрет остается в силе для почтовых отделений, расположенных в военных зонах или зданиях с ограниченным доступом.

Почему почта — не «чувствительное место»

Правительство пыталось доказать, что отделения почты относятся к так называемым «sensitive places» (чувствительным местам), где ношение оружия традиционно ограничено, например, в судах или на избирательных участках. Однако судья отклонил этот аргумент, подчеркнув, что почтовые отделения не выполняют столь значимых государственных функций, как упомянутые учреждения.

Реакция сторон

Почтовая служба США и Министерство юстиции пока воздержались от комментариев.

Президент Firearms Policy Coalition Брендон Комб заявил: «Правительство не может выдумывать новые "зоны без оружия" в общественных пространствах. Люди не должны бояться преследования лишь за то, что они защищают себя, посещая почту».

Исполнительный директор Second Amendment Foundation Адам Краут добавил: «Миллионы американцев ежедневно пользуются услугами почты. Они не должны выбирать между своими базовыми правами и доступом к этим услугам».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд США оружие судебная практика почта

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Международные партнеры финансируют зарплаты чиновников, но пока не согласились финансировать зарплаты военных – может ли сокращение окладов должностных лиц до 80 тысяч обеспечить увеличение зарплат военных

Зарплаты чиновников и должностных лиц финансируются за счет средств международных партнеров, но партнеры до сих пор не считают целесообразным финансировать зарплаты военнослужащих.

Порядок регулярного оценивания судей, который ВККС приняла 29 сентября, до сих пор не опубликован

ВККС сообщила о том, что утвердила Порядок регулярного оценивания судей 29 сентября, однако соответствующий документ до сих пор отсутствует на сайте Комиссии.

На три должности членов Конкурсной комиссии по отбору членов ВККС по квоте Совета судей есть только три претендента

Отбирать членов ВККС хотят два судьи хозяйственной юрисдикции и судья в отставке.

Кабмин утвердил порядок предоставления бесплатной правовой помощи отдельным украинцам за границей

Также правительство внесло изменения в расчет материальной помощи украинцам за границей.

Сбор детективами НАБУ информации с камер наблюдения «Безопасный город» не является НСРД, так как информация не была тайной – Верховный Суд

Адвокат указывал, что детективы НАБУ осуществили несанкционированный и незаконный доступ к указанной системе, что свидетельствует о вмешательстве в частную жизнь и визуальном наблюдении.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Лідія Ізовітова
    Лідія Ізовітова
    голова Національної асоціації адвокатів України
  • Олег Коліуш
    Олег Коліуш
    член Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, суддя Вищого антикорупційного суду