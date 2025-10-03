Суд в Техасе отменил запрет на оружие в почтовых отделениях

Суд пришел к выводу, что почтовые отделения нельзя приравнять к «чувствительным местам», где традиционно запрещено ношение оружия.

Федеральный суд штата Техас постановил, что правительство США не имеет права запрещать гражданам носить оружие в отделениях почтовой службы и на их территории. Об этом сообщает Courthouse News.

Такое решение принял окружной судья Рид О’Коннор, ссылаясь на прецедент Верховного суда США 2022 года по делу New York State Rifle & Pistol Association v. Bruen. Тогда был закреплен новый подход к толкованию Второй поправки Конституции: ограничения на оружие являются конституционными только в том случае, если они соответствуют историческим традициям страны.

Исторические аргументы

В своем решении О’Коннор отметил, что хотя почтовые службы подвергались угрозам с самого основания государства, прямой запрет на оружие в федеральных зданиях появился лишь в 1964 году, а на территории почтовых отделений — в 1972-м. Это произошло почти через 200 лет после провозглашения независимости США.

Суть иска

Иск против федерального закона и регуляций Почтовой службы США подали две организации — Firearms Policy Coalition и Second Amendment Foundation, а также двое граждан. Они требовали отменить запрет на владение и хранение оружия в почтовых помещениях и на прилегающих территориях.

Судья согласился с их доводами и запретил правительству применять действующие нормы против истцов и членов этих организаций. В то же время запрет остается в силе для почтовых отделений, расположенных в военных зонах или зданиях с ограниченным доступом.

Почему почта — не «чувствительное место»

Правительство пыталось доказать, что отделения почты относятся к так называемым «sensitive places» (чувствительным местам), где ношение оружия традиционно ограничено, например, в судах или на избирательных участках. Однако судья отклонил этот аргумент, подчеркнув, что почтовые отделения не выполняют столь значимых государственных функций, как упомянутые учреждения.

Реакция сторон

Почтовая служба США и Министерство юстиции пока воздержались от комментариев.

Президент Firearms Policy Coalition Брендон Комб заявил: «Правительство не может выдумывать новые "зоны без оружия" в общественных пространствах. Люди не должны бояться преследования лишь за то, что они защищают себя, посещая почту».

Исполнительный директор Second Amendment Foundation Адам Краут добавил: «Миллионы американцев ежедневно пользуются услугами почты. Они не должны выбирать между своими базовыми правами и доступом к этим услугам».

