«Все ідеально», – Трамп прокоментував результати МРТ

Дональд Трамп розкрив деталі другого медогляду цього року.

Президент США Дональд Трамп на борту Air Force One перед журналістами розповів про свій недавній візит до медичного центру Волтера Ріда, де йому провели МРТ. Про це повідомляє CNN.

Трамп, якому 79 років, вперше надав деталі другого медичного огляду 2025 року, що призвело до нових запитань щодо його здоров'я. «Я зробив це. Мені зробили МРТ. Вона була ідеальною», – заявив він.

Президент додав, що надав «повні результати» і що «все було ідеально». На початку жовтня Трамп відмовився пояснити причину МРТ, порадивши запитати лікарів.

Він стверджував, що лікарі запропонували журналістам «дуже переконливий» звіт про огляд, але Білий дім не розкрив мету другого візиту, який відхиляється від традиційного річного огляду. «Я думаю, вони дали вам дуже переконливі висновки – ніхто ніколи не давав вам таких звітів, як я. І якби я теж не вважав, що все буде добре, я б повідомив вам про це, я б не втік. Я б щось зробив. Але лікар сказав, що це одні з найкращих результатів для цього віку, одні з найкращих результатів, які вони коли-небудь бачили», – сказав Трамп.

