«Все идеально», – Трамп прокомментировал результаты МРТ

Дональд Трамп раскрыл детали второго медосмотра в этом году.

Президент США Дональд Трамп на борту Air Force One перед журналистами рассказал о своем недавнем визите в медицинский центр Уолтера Рида, где ему провели МРТ. Об этом сообщает CNN.

Трамп, которому 79 лет, впервые предоставил детали второго медицинского осмотра 2025 года, что привело к новым вопросам о его здоровье. «Я сделал это. Мне сделали МРТ. Она была идеальной», – заявил он.

Президент добавил, что предоставил «полные результаты» и что «все было идеально». В начале октября Трамп отказался объяснить причину МРТ, посоветовав спросить у врачей.

Он утверждал, что врачи предложили журналистам «очень убедительный» отчет об осмотре, но Белый дом не раскрыл цель второго визита, который отклоняется от традиционного ежегодного осмотра. «Я думаю, они дали вам очень убедительные выводы – никто никогда не давал вам таких отчетов, как я. И если бы я тоже не считал, что все будет хорошо, я бы сообщил вам об этом, я бы не сбежал. Я бы что-то сделал. Но врач сказал, что это одни из лучших результатов для этого возраста, одни из лучших результатов, которые они когда-либо видели», — сказал Трамп.

