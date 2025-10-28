Практика судів
  1. У світі

Суд скасував колективний позов проти Apple у справі про монополію в App Store в США

15:30, 28 жовтня 2025
Позов користувачів, які звинувачували компанію в завищених цінах через обмеження покупок поза межами App Store, був відхилений через помилки.
Суд скасував колективний позов проти Apple у справі про монополію в App Store в США
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Федеральний суд в США скасував колективний позов, поданий користувачами Apple, які звинувачували компанію в монополізації ринку додатків для iPhone через заборону на покупки поза межами App Store, що призводило до завищених цін. Про це повідомляє Reuters.

Рішення суду

Суддя федерального суду США Івонн Гонсалес Роджерс в Окленді, Каліфорнія, скасувала своє попереднє рішення від лютого 2024 року, яке дозволяло користувачам Apple, що витратили $10 і більше на додатки чи вбудовані покупки за останні 17 років, подавати колективний позов. Вона вирішила, що позивачі не змогли надати надійний підхід, який би демонстрував колективну шкоду і збитки, не зважаючи на необхідність правильно співвіднести акаунти Apple з реальними споживачами.

Помилки в підході позивачів

Суддя послалася на результати експертної перевірки, проведеної за замовленням Apple. Виявилося, що в підході позивачів були «тривожні» помилки. Наприклад, виявилося, що позивач Роберт Пеппер і так званий «Роб Пеппер» — це різні люди, незважаючи на те, що вони мали однакові домашні адреси та дані кредитних карток. Крім того, була об'єднана понад 40 000 платіжних записів осіб із першим ім'ям «Кім», які не мали між собою жодного іншого зв'язку.

Реакція позивачів

Адвокат позивачів Марк Ріфкін висловив розчарування від рішення суду і зазначив, що вони наразі розглядають наступні юридичні кроки для захисту прав споживачів, яких, за його словами, постраждали від незаконної монополії Apple в App Store.

Позиція Apple

Apple, в свою чергу, висловила задоволення від рішення суду, підкресливши, що компанія вкладає значні кошти в створення безпечного та надійного середовища для користувачів і відкриває чудові бізнес-можливості для розробників додатків.

Що означає рішення для споживачів

Колективні позови можуть призвести до більших компенсацій за меншу вартість, ніж у випадку індивідуальних позовів. Позивачі стверджували, що монополія Apple полягала у стягненні надмірних комісій з розробників додатків, що, у свою чергу, призводило до завищення цін на додатки та покупки всередині додатків для споживачів.

Адвокати позивачів оцінювали можливі збитки в кілька мільярдів доларів. Судовий процес розпочався ще у грудні 2011 року, а колектив був сформований з користувачів пристроїв на платформі iOS, починаючи з 10 липня 2008 року.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд США Apple

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Велика Палата Верховного Суду поставила остаточну крапку в кар’єрі судді, який мав подвійне громадянство

На Закарпатті у судді знайшли румунський паспорт. Він сам себе викрив, підписавши електронні декларації. Велика Палата назвала це доказом  з  надзвичайно високим ступенем переконливості.

Верховний Суд вирішив, що журналістам заборонено публікувати ім’я підозрюваних чи обвинувачених у махінаціях посадовців до вироку суду

Екс-керівник «Укртатнафти» позивався до інтернет-видання через те, що журналісти вказали його прізвище у новині про зміну запобіжного заходу та повідомлення йому про підозру у фінансових махінаціях – Верховний Суд вирішив, що ім’я не можна публікувати аж до вироку суду.

Ярослав Юрчишин: треба прийняти закон про поневолені РФ народи, щоб башкорти і буряти воювали за Україну

«Найбільшим мистецтвом війни є організація, щоб проти тебе воювали ті, кого може залучати ворог» – Ярослав Юрчишин вважає, що прийняття закону про права поневолених РФ народів дозволить залучити бурятів та інших до війни на стороні України.

Верховна Рада підтримала зміни до Цивільного кодексу, якими заборонять оприлюднення відомостей про держреєстрацію оборонних підприємств

Заборону оприлюднювати дані про реєстрацію оборонних підприємств пропонується закріпити у ЦК не лише на час воєнного стану, а як постійну.

Денис Маслов пояснив суть врахованої пропозиції Галини Третьякової до бюджету-2026 щодо спецпенсій суддів: мова йде про вік, з якого може бути призначена пенсія

Зміни не стосуються умов виходу судді у відставку – мова йде про вік, з якого може бути призначена пенсія, пояснив Денис Маслов.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олександр Ковальчук
    Олександр Ковальчук
    суддя Вінницького апеляційного суду