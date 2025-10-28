Суд скасував колективний позов проти Apple у справі про монополію в App Store в США

Позов користувачів, які звинувачували компанію в завищених цінах через обмеження покупок поза межами App Store, був відхилений через помилки.

Федеральний суд в США скасував колективний позов, поданий користувачами Apple, які звинувачували компанію в монополізації ринку додатків для iPhone через заборону на покупки поза межами App Store, що призводило до завищених цін. Про це повідомляє Reuters.

Рішення суду

Суддя федерального суду США Івонн Гонсалес Роджерс в Окленді, Каліфорнія, скасувала своє попереднє рішення від лютого 2024 року, яке дозволяло користувачам Apple, що витратили $10 і більше на додатки чи вбудовані покупки за останні 17 років, подавати колективний позов. Вона вирішила, що позивачі не змогли надати надійний підхід, який би демонстрував колективну шкоду і збитки, не зважаючи на необхідність правильно співвіднести акаунти Apple з реальними споживачами.

Помилки в підході позивачів

Суддя послалася на результати експертної перевірки, проведеної за замовленням Apple. Виявилося, що в підході позивачів були «тривожні» помилки. Наприклад, виявилося, що позивач Роберт Пеппер і так званий «Роб Пеппер» — це різні люди, незважаючи на те, що вони мали однакові домашні адреси та дані кредитних карток. Крім того, була об'єднана понад 40 000 платіжних записів осіб із першим ім'ям «Кім», які не мали між собою жодного іншого зв'язку.

Реакція позивачів

Адвокат позивачів Марк Ріфкін висловив розчарування від рішення суду і зазначив, що вони наразі розглядають наступні юридичні кроки для захисту прав споживачів, яких, за його словами, постраждали від незаконної монополії Apple в App Store.

Позиція Apple

Apple, в свою чергу, висловила задоволення від рішення суду, підкресливши, що компанія вкладає значні кошти в створення безпечного та надійного середовища для користувачів і відкриває чудові бізнес-можливості для розробників додатків.

Що означає рішення для споживачів

Колективні позови можуть призвести до більших компенсацій за меншу вартість, ніж у випадку індивідуальних позовів. Позивачі стверджували, що монополія Apple полягала у стягненні надмірних комісій з розробників додатків, що, у свою чергу, призводило до завищення цін на додатки та покупки всередині додатків для споживачів.

Адвокати позивачів оцінювали можливі збитки в кілька мільярдів доларів. Судовий процес розпочався ще у грудні 2011 року, а колектив був сформований з користувачів пристроїв на платформі iOS, починаючи з 10 липня 2008 року.

