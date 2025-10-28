Суд отменил коллективный иск против Apple по делу о монополии в App Store в США

Иск пользователей, которые обвиняли компанию в завышенных ценах из-за ограничения покупок вне App Store, был отклонен из-за ошибок.

Федеральный суд в США отменил коллективный иск, поданный пользователями Apple, которые обвиняли компанию в монополизации рынка приложений для iPhone через запрет на покупки вне App Store, что приводило к завышенным ценам. Об этом сообщает Reuters.

Решение суда

Судья федерального суда США Ивонн Гонсалес Роджерс в Окленде, Калифорния, отменил свое прежнее решение от февраля 2024 года, которое позволяло пользователям Apple, потратившим $10 и более на приложения или встроенные покупки за последние 17 лет, подать коллективный иск. Она решила, что истцы не смогли предоставить надежный подход, который бы демонстрировал коллективный ущерб и убытки, не учитывая необходимость правильно соотнести аккаунты Apple с реальными потребителями.

Ошибки в подходе истцов

Судья сослалась на результаты экспертной проверки, проведенной по заказу Apple. Выяснилось, что в подходе истцов были «тревожные» ошибки. Например, оказалось, что истец Роберт Пеппер и так называемый «Роб Пеппер» — это разные люди, несмотря на то, что у них были одинаковые домашние адреса и данные кредитных карт. Кроме того, было объединено более 40 000 платёжных записей людей с первым именем «Ким», которые не имели между собой никакой другой связи.

Реакция истцов

Адвокат истцов Марк Рифкин выразил разочарование решением суда и отметил, что они в настоящее время рассматривают следующие юридические шаги для защиты прав потребителей, которые, по его словам, пострадали от незаконной монополии Apple в App Store.

Позиция Apple

Apple, в свою очередь, выразила удовлетворение решением суда, подчеркнув, что компания инвестирует значительные средства в создание безопасной и надежной среды для пользователей и открывает отличные бизнес-возможности для разработчиков приложений.

Что означает решение для потребителей

Коллективные иски могут привести к большему возмещению ущерба за меньшие затраты, чем в случае индивидуальных исков. Истцы утверждали, что монополия Apple заключалась в взимании чрезмерных комиссий с разработчиков приложений, что, в свою очередь, приводило к завышению цен на приложения и покупки внутри приложений для потребителей.

Адвокаты истцов оценивали возможные убытки в несколько миллиардов долларов. Судебный процесс начался еще в декабре 2011 года, а коллектив был сформирован из пользователей устройств на платформе iOS, начиная с 10 июля 2008 года.

