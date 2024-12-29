Нацбанк випустив нову 5-гривневу монету – як виглядає, фото

Нова монета має номінал 5 гривень та виготовлена з нейзильберу.

Джерело фото: НБУ

Національний банк України ввів у обіг нову пам’ятну монету «Безбар’єрність». Вона має номінал 5 гривень та виготовлена з нейзильберу.

На аверсі монети по центру розміщено стилізований образ птаха зі штучним механічним крилом (протезом), який символізує свободу, незламність духу та можливість долати простір без перешкод.

На реверсі монети – стилізоване зображення різних людей, які об’єднані колом: батьки, діти, літні люди, люди, які користуються кріслом колісним, люди з протезуванням, власники тварин. Ця композиція символізує різноманіття та безбар’єрність, що підкреслює єдність та інклюзивність суспільства.

Пам’ятну монету ввели в обіг 23 грудня, її тираж – до 30 000 штук у сувенірному пакованні.

З 24 грудня монету можна прибрати в інтернет-магазині НБУ, а також у банків-дистриб’юторів.

Джерело фото: НБУ

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