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Володимир Зеленський: Українська зброя — це наші аргументи для справедливого миру

08:35, 1 січня 2025
У 2024 році 30% зброї та техніки, залученої на фронті, було вітчизняного виробництва.
Володимир Зеленський: Українська зброя — це наші аргументи для справедливого миру
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Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна продовжує нарощувати темпи виробництва озброєння. Так, у 2024 році 30% зброї та техніки, залученої на фронті, було вітчизняного виробництва.

Говорячи про розвиток українського ОПК, Президент відзначив не тільки «оборонку, а й українських розробників і науковців, чиї розум і праця робили нас міцнішими».

«Бо 30 % усього, що в цьому році було в наших хлопців на полі бою, – усе це було зроблено в Україні», - сказав Глава держави у відеозверненні до українців у новорічну ніч.

Володимир Зеленський розповів, як на одному заводі запитав у молодого інженера: «Як же вам стільки вдалося, як же ці люди стільки змогли?».

«І хлопець пожартував: «Так то ж не просто люди, вони – ракети». І знаєте, в цей момент мені стало соромно як громадянину, що з 90-х років держава не помічала таких наших людей», - зазначив Глава держави.

Зеленський підкреслив, що Україна «знову будує своє, свої ракети. І вперше робить понад мільйон БпЛА за рік».

«Змушує ворога вчити українську. «Паляниця», «Пекло», «Рута». Змушує тремтіти від слів «Нептун» і «Сапсан». Усе це - наші ракети. Українські. «Гор», «Вампір», «Колібрі», «КАМІК», «Лютий», Heavy Shot, Fire Point. Усе це - наші дрони. Українські. І все це – наші аргументи, аргументи для справедливого миру», - наголосив він.

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зброя Україна Володимир Зеленський

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