Практика судов
  1. В Украине

Владимир Зеленский: Украинское оружие – это наши аргументы для справедливого мира

08:35, 1 января 2025
В 2024 году 30% оружия и техники, привлеченного на фронте, было отечественного производства.
Владимир Зеленский: Украинское оружие – это наши аргументы для справедливого мира
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина продолжает наращивать темпы производства вооружения. Так, в 2024 году 30% оружия и техники, привлеченного на фронте, было отечественного производства.

Говоря о развитии украинского ОПК, Президент отметил не только «оборонку, но и украинских разработчиков и ученых, чьи ум и труд делали нас крепче».

«Потому что 30% всего, что в этом году было у наших ребят на поле боя – все это было сделано в Украине», - сказал Глава государства в видеообращении к украинцам в новогоднюю ночь.

Владимир Зеленский рассказал, как на одном заводе спросил молодого инженера: «Как же вам столько удалось, как же эти люди столько смогли?».

«И парень пошутил: «Так это не просто люди, они – ракеты». И знаете, в этот момент мне стало стыдно как гражданину, что с 90-х годов государство не замечало таких наших людей», – отметил Глава государства.

Зеленский подчеркнул, что Украина «опять строит свое, свои ракеты. И впервые делает более миллиона БпЛА в год».

«Заставляет врага учить украинский. «Паляниця», «Пекло», «Рута». Заставляет дрожать от слов «Нептун» и «Сапсан». Все это – наши ракеты. Украинские. «Гор», «Вампір», «Колібрі», «Камік», «Лютий», Heavy Shot, Fire Point. Все это – наши дроны. Украинские. И все это – наши аргументы, аргументы для справедливого мира», - подчеркнул он.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

оружие Украина Владимир Зеленский

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
1 января вступил в силу закон о введении процедур превентивной реструктуризации для бизнеса

Закон направлен на то, чтобы выявить риски неплатежеспособности предприятий на ранних стадиях, когда ситуация еще не критична.

С 1 января вводится военный сбор для плательщиков единого налога – ФЛП и юридических лиц

1 января вступил в силу корректирующий закон к закону о повышении налогов.

Закон о реформе МСЭК вступил в силу – что изменится с 1 января

1 января 2025 года вступил в силу закон о ликвидации МСЭК.

Ставки судебного сбора с 1 января 2025 останутся неизменными – таблица ставок

Закон о Государственном бюджете на 2025 год не предусматривает изменения размера прожиточного минимума, поэтому и ставки судебного сбора останутся на уровне 2024 года.

Военнообязанные, не достигшие 25 лет и прошедшие базовую общевоенную подготовку или базовую военную службу, принимаются на службу в резерве с их согласия – Президент подписал Указ

Президент подписал указ о внесении изменений в Положение о прохождении службы в военном резерве Вооруженных Сил Украины.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Ігор Штульман
    Ігор Штульман
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду
  • Андрій Сибіга
    Андрій Сибіга
    міністр закордонних справ України
  • Геннадій Семенюк
    Геннадій Семенюк
    суддя П'ятого апеляційного адміністративного суду