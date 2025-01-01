Владимир Зеленский: Украинское оружие – это наши аргументы для справедливого мира

В 2024 году 30% оружия и техники, привлеченного на фронте, было отечественного производства.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина продолжает наращивать темпы производства вооружения. Так, в 2024 году 30% оружия и техники, привлеченного на фронте, было отечественного производства.

Говоря о развитии украинского ОПК, Президент отметил не только «оборонку, но и украинских разработчиков и ученых, чьи ум и труд делали нас крепче».

«Потому что 30% всего, что в этом году было у наших ребят на поле боя – все это было сделано в Украине», - сказал Глава государства в видеообращении к украинцам в новогоднюю ночь.

Владимир Зеленский рассказал, как на одном заводе спросил молодого инженера: «Как же вам столько удалось, как же эти люди столько смогли?».

«И парень пошутил: «Так это не просто люди, они – ракеты». И знаете, в этот момент мне стало стыдно как гражданину, что с 90-х годов государство не замечало таких наших людей», – отметил Глава государства.

Зеленский подчеркнул, что Украина «опять строит свое, свои ракеты. И впервые делает более миллиона БпЛА в год».

«Заставляет врага учить украинский. «Паляниця», «Пекло», «Рута». Заставляет дрожать от слов «Нептун» и «Сапсан». Все это – наши ракеты. Украинские. «Гор», «Вампір», «Колібрі», «Камік», «Лютий», Heavy Shot, Fire Point. Все это – наши дроны. Украинские. И все это – наши аргументы, аргументы для справедливого мира», - подчеркнул он.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.