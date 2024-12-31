Кабмин одобрил Стратегию формирования системы возвращения с военной службы в гражданскую жизнь

Стратегия будет способствовать эффективному государственному управлению в системе сопровождения Защитников и Защитниц к гражданскому благосостоянию.

Фото: tsn.ua

Во вторник, 31 декабря, Кабинет Министров Украины одобрил Стратегию формирования системы возвращения с военной службы в гражданскую жизнь на период до 2033 года. Также утвержден операционный план мер по ее реализации в 2025-2027 годах. Об этом сообщило Министерство по делам ветеранов Украины.

Стратегия дает старт институциональной реформе формирования в Украине системы возвращения ветеранов войны с военной службы в гражданскую жизнь. Стратегия также будет способствовать эффективному государственному управлению в системе сопровождения Защитников и Защитниц к гражданскому благосостоянию.

«Сегодня Правительство приняло сверхважное решение. В условиях широкомасштабной войны вопрос поддержки Защитников и ветеранов войны приобретает особое значение. Введение системы возвращения с военной службы в гражданскую жизнь усилит национальную устойчивость и безопасность и приблизит Украину к стандартам государств-членов ЕС, HATO», - отметила Министр по делам ветеранов Украины Наталья Калмыкова.

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