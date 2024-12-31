Кабмін схвалив Стратегію формування системи повернення з військової служби до цивільного життя

Стратегія сприятиме ефективному державному управлінню у системі супроводу Захисників і Захисниць до цивільного добробуту.

Фото: tsn.ua

У вівторок, 31 грудня, Кабінет Міністрів України схвалив Стратегію формування системи повернення з військової служби до цивільного життя на період до 2033 року. Також затверджений операційний план заходів з її реалізації у 2025-2027 роках. Про це повідомило Міністерство у справах ветеранів України.

Стратегія дає старт інституційній реформі щодо формування в Україні системи повернення ветеранів війни з військової служби до цивільного життя. Стратегія також сприятиме ефективному державному управлінню у системі супроводу Захисників і Захисниць до цивільного добробуту.

«Сьогодні Уряд ухвалив надважливе рішення. В умовах широкомасштабної війни питання підтримки Захисників та ветеранів війни набуває особливого значення. Запровадження системи повернення з військової служби до цивільного життя посилить національну стійкість i безпеку та наблизить Україну до стандартів держав членів ЄC, HATO», - зазначила Міністр у справах ветеранів України Наталія Калмикова.

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