Володимир Зеленський звернувся до українців напередодні Нового року

Володимир Зеленський побажав усім у новому році сили, єдності та наснаги.

Президент України Володимир Зеленський звернувся до громадян напередодні Нового року.

«Наш 2024-й. Кожен його день здобутий нашими воїнами, усіма нашими людьми, кожним і кожною, хто захищає, хто працює, хто зміцнює й допомагає», - заявив він.

Глава держави зазначив, що праця і сміливість, людяність і принциповість цілого народу наповнювали цей рік. А ще – турбота, розвиток і любов, прагнення змінити реальність на краще попри все.

«Ми, українці, знаємо, як це – не чекати, що принесе завтра, а виборювати кожен день і кожен рік свободи. І 2024-й став саме таким – здобутим і вільним. Ще одним кроком до справедливості, до чесного миру, до нашої перемоги, до життя без війни.

Сили нам усім у новому році, єдності, наснаги. З новим роком життя та свободи, з нашим роком!», - додав Президент.

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